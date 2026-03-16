“El Mocho”, implicado en asalto a joyería Popi Oro, decide no huir más y se entrega a la Policía

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La Policía Nacional informó que se entregó a las autoridades Wilkyn Jonathan Báez de los Santos, alias “El Mocho”, señalado como uno de los presuntos participantes en el asalto perpetrado contra la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey.

El detenido, de 42 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público mediante la orden de arresto No. 0061-marzo-2026, emitida por la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, por su presunta participación en el robo ocurrido el pasado 7 de marzo de 2026, cuando varios delincuentes armados sustrajeron prendas preciosas y dinero en efectivo del referido establecimiento.

Durante el proceso de entrevistas realizado por la comisión investigadora, “El Mocho” admite su participación en el hecho y en la misma fase identifica a un quinto implicado solo identificado hasta el momento como “El Pinto y/o Cibao”.

Los investigadores indicaron que esta nueva información amplía el alcance de las pesquisas, por lo que se han activado las labores de localización para ubicar y capturar al individuo señalado.

En el marco de las investigaciones, también fue realizado un allanamiento en el sector Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, donde se ocuparon evidencias de interés para el caso, incluyendo un revólver, el cual será sometido a los análisis correspondientes.