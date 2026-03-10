Apertura la nueva emergencia Sagrado Corazón de Jesús

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

El obispo de la Diócesis de San Pedro de Macorís y Hato Mayor, monseñor Santiago Rodríguez, encabezó el acto de bendición y puesta en funcionamiento del área de la nueva emergencia del hospital católico Sagrado Corazón de Jesús, el cual opera en el edificio Dr. Carl Theodor Georg, construido en 1950.

Este centro lleva más de 19 años dando servicios a los pacientes de esta ciudad y los municipios que componen la provincia de San Pedro de Macorís, así como a las personas que vienen de otras provincias de la región Este del país.

El director del hospital, Daniel Elías de los Santos, párroco de la Catedral San Pedro Apóstol, dijo que la urgencia cuenta con un área de triaje dónde se clasifican los pacientes para luego llevarlos al departamento donde va a recibir las atenciones requeridas, además tiene área de trauma, shock, una urgencia obstétrica y un área de triaje pediátrico con nebulización e hidratación para los niños.

También cuenta con seis camas para observación de adultos, farmacia interna y un área de nebulización y de hidratación para adultos. El galeno sostuvo que esta área de emergencia tiene equipos modernos diseñados para que los pacientes que lleguen puedan recibir una atención humana y de calidad.

Expresó que producto de la demanda que existe, ha hecho que vayan ampliando las áreas de servicios como de consultas especializadas, laboratorio, imágenes, vacunas, odontología y otros. Destacó el trabajo que viene realizando la doctora Damaris Turner como gerente del área de emergencia, quien hace una labor con profesionalidad y vocación de servicio.

De su lado, el obispo Santiago Rodríguez, entiende que la puesta en funcionamiento del área de emergencia del centro asistencial, es un paso muy importante para darles un mejor servicio a las personas que acuden en busca de atenciones.