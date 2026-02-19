Muere el rapero Lil Poppa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El rapero Lil Poppa, una de las jóvenes promesas del hip hop procedente de Jacksonville, Florida, falleció este miércoles.

Así lo informó el portal especializado TMZ.

Love & War, Mind Over Matter y HAPPY TEARS, fueron algunos de los temas más trascendentales.

Según la Oficina del Médico Forense del Condado de Fulton, el artista —cuyo nombre real era Janarious Mykel Wheeler— fue declarado muerto a las 11:23 a. m. locales.

Hasta el momento, no se reveló la causa del deceso.