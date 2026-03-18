Apoyan eliminar cerdos y sugieren sea por tres años

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Licey al Medio, Santiago.- El presidente de la Asociación de Pequeños Productores Avícola Moca-Licey (Approamoli), Ambiorix Cabrera, calificó ayer como atinada y válida la propuesta de un experto en bioseguridad en granjas porcinas que propuso eliminar todos los cerdos para erradicar la Peste Porcina Africana (PPA) que afecta el país desde el 2021.

A la sugerencia del consultor Carlos Trincado, el productor avícola, plantea que la República Dominicano no debería producir un cerdo más durante una cuarentena de tres años, tal como ocurrió en el Gobierno del extinto presidente Antonio Guzmán. “Hay que frenar la producción completa y que no haya un pelo de puerco en el país por tres años y volver a empezar la repoblación de esos animales cuando no esté la enfermedad. Esa es la única solución que nosotros vemos al problema”, aseguró a reporteros de Hoy.

Explicó que el sector porcino nacional ha desaparecido, dejando en la intemperie a miles de familias que viven de esta actividad y que tienen compromisos financieros y académicos con sus hijos que dependían de este negocio.

Indicó que en lo que respecta a Licey al Medio un 35% de cada peso producido dependía de la producción porcina y que la falta de este circulante podría generar una ola delictiva en la zona por falta de empleos y circulante.

“Muchas familias dependen de esta actividad, pero estamos en una encrucijada, es como cuando el doctor te pregunta a quién quieres que salves, ¿A la madre o al hijo?.”.

Solicitó al Gobierno buscar alguna alternativa para los sectores que viven de esta actividad ante la crisis presentada y diseñar un plan a seguir debido a que la paralización de la producción también representa un golpe demoledor para los productores.

Cabrera también coincidió con Trincado en que desde la llegada de la Peste Porcina Africana (PPA) el país ha importado, solo desde Estados Unidos, más de US$1,200 millones en carne de cerdo, a parte de la importación que hace desde Brasil. También cree que se está importando más del 80% de la carne de cerdo que consumen los dominicanos.

Por ello dijo que, aunque perdería millones de pesos, está de acuerdo con eliminar los cerdos durante tres años para garantiza una producción sana.