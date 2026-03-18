Tasa del dólar en República Dominicana hoy, 18 de marzo: así se cotiza la divisa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La tasa del dólar en República Dominicana para este miércoles 18 de marzo se mantiene estable, tomando como referencia los valores más recientes registrados en el mercado cambiario.

En la jornada previa, la divisa estadounidense se cotizó en 58.7121 pesos para la compra y 59.4561 pesos para la venta, cifras que sirven como base para las operaciones de este día.

El comportamiento del dólar continúa reflejando una tendencia de estabilidad, en un entorno marcado por el flujo constante de divisas a través de remesas, turismo y actividades comerciales.

Este panorama favorece la previsibilidad en sectores como el comercio y las importaciones, donde el tipo de cambio juega un papel determinante en la fijación de precios.

Analistas señalan que, aunque no se registran variaciones significativas, es importante seguir de cerca la evolución diaria del mercado, ya que factores internacionales pueden influir en la cotización de la moneda.

El dólar sigue siendo la principal referencia para las transacciones internacionales en el país, por lo que su comportamiento impacta directamente tanto a empresas como a consumidores.