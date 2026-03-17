Bagrícola dice dispone Fondo de Bioseguridad

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán, recordó ayer a los porcicutores del país que esa institución dispone de un Fondo de Bioseguridad con RD$600 millones para apoyar a los interesados en tecnificar sus granjas, con un 50% donado por el Gobierno de Estados Unidos.

Ese recordatorio del funcionario fue interpretado como una respuesta oficial de lo que hace el Gobierno para modernizar las granjas porcinas, y un mensaje a Carlos Trincado, consultor de bioseguridad en granjas porcinas, quien propuso a las autoridades del país eliminar todos los cerdos que se le han salvado a la Peste Porcina Africana (PPA).

Durán fue entrevistado en un recorrido por la Feria Nacional Agropecuaria celebrada en la Ciudad Ganadera, en donde expresó q ue el Bagrícol, junto a la Dirección General de Ganadería, oferta la propuesta de mitigar el impacto de la PPA con una donación de APHIS-USDA del 50 % y el 50 % restante del costo del proyecto con un préstamo en ese banco.

Explicó que el Fondo de Bioseguridad tiene un aporte de RD$300 millones del Gobierno dominicano, a través del Bagrícola, y los otros RD$300 millones aportados por Estados Unidos, por intermedio de APHIS-USDA.

Durán afirmó que ese fondo es muy importante, porque le garantiza a los productores que se interesen por el proyectos de bioseguridad para la crianza porcina tendrán el 50 % de su inversión donada por Estados Unidos y el restante 50 % lo toman prestado en el BA en condiciones muy beneficiosas.

El funcionario señaló que el Gobierno dominicano hace lo que cree correcto sobre la PPA, con la colaboración de Aphis-UASDA, FAO y Oirsa, entre otros organismos internacionales.

Se recuerda que el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y ahora con la Dirección General de Ganadería, realizó sendos programas de eliminación de cerdos infectados de la PPA con la indennización de los porcicultores afectados.

Todavía hay algunos productores de cerdos pendientes de pagos de sus animales sacrificados por las autoridades de Agricultura y Ganadería.

Lo que dijo Trincado

El consultor de bioseguridad en granjas porcinas, Carlos Trincado, quien dijo haber estado muchas veces en el país para trata la PPA, informó que la nación importa más del 80 % de la carne de cerdo que consumen los dominicanos, por lo que considera que se deben eliminar los puercos que quedan y volver a repoblar para erradicar la enfermedad.

“Soy consultor de FAO- Europa, en temas de PPA y de bioseguridad”, afirmó Trincado en una carta enviada a este reportero desde su residencia, en los Estados Unidos, en donde dijo que vive desde hace 27 años.