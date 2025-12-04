Aprueba proyecto ley del Código Procesal Penal

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Luego de cuatro horas de retraso, a partir de la hora establecida para inicio de la sesión, por consultas a último momento con miembros del sistema judicial, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana.

En medio de agrios enfrentamientos a principio en torno a que la pieza revestía de más poderes al Ministerio Público, entre el presidente de la CD, Alfredo Pacheco y su colega Eugenio Cedeño, ambos del Partido Revolucionario moderno (PRM) la pieza fue aprobada alrededor de las 8:00 de la noche.

El punto neurálgico fue la facultad que da el código al Ministerio Público de designar peritos durante procesos judiciales. El punto fue criticado acremente por Cedeño, porque en la primera lectura, el martes, se había aprobado lo contrario, pero luego de cabildeos a último momento ayer por parte de agentes ajeno al Congreso fue cambiado.

El legislador de La Romana también deploró que el Ministerio Público tenga facultad para interrumpir la prescripción de cualquier caso que tenga sometido con la simple solicitud de medida de coerción.

Pacheco ripostó y señaló que el número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes y que es el juez quien decide.

En uno de los párrafos señala que el dictamen o resolución que ordene el peritaje diga con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de los dictámenes. “Honestamente, más equilibrio de ahí, no podemos lograr” manifestó el presidente de la CD, Alfredo Pacheco.