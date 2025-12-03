Aprueban Código Procesal Penal en primera lectura

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en una primera discusión con modificaciones, el proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de República Dominicana.

Cuenta con la opinión de gran parte de los legisladores de que ese cuerpo congresual deberá salir una ley que garantice y fortalezca garantías de derechos.

Previo a la aprobación, el proyecto fue objeto de amplios debates por parte del pleno, en los que participaron 19 diputados de todas las bancadas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

Entre los participantes del debate estuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien afirmó que el proyecto que instituye el Código Procesal Penal tiene la misma magnitud y la dimensión histórica del proyecto de Ley de Extinción de Dominio y del proyecto que instituyó el nuevo Código Penal.

“Este es uno de los grandes proyectos que este Congreso Nacional debe conocer y con el cual nosotros estamos haciendo nuestro aporte para reducir la mora legislativa y cumplir con nuestro mandato de dotar al país de las leyes necesarias para el ordenamiento jurídico”, expresó Pacheco.

El legislador valoró el trabajo que hizo el Senado de la República para la aprobación del proyecto, así como el trabajo realizado por los diputados comisionados para el estudio de la pieza legislativa.

“Queremos dar las gracias al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Procuraduría, a la Defensa Pública, que se fajaron a defender los derechos fundamentales, como nosotros lo hemos hecho aquí en el Congreso”, manifestó.

También el presidente de la Comisión Permanente de Justicia, diputado Wandy Batista, dijo que durante el estudio del proyecto en la comisión se trabajó con reflexión, seriedad y conciencia, para tratar de tener un criterio equilibrado, que es lo que corresponde como legisladores.

En tanto que, el diputado Eugenio Cedeño, miembro de la Comisión Permanente de Justicia, alertó a sus colegas para no aprobar una ley que en vez de avanzar retroceda, ya que en algunos artículos se otorgan decisiones al Ministerio Público (MP) que atentan contra el buen derecho.

En ese sentido, propuso y fue acogida que sean los jueces y los tribunales quienes seleccionen los peritos, no el Ministerio Público, porque se constituiría en juez y parte.

Mientras que el diputado Carlos de Pérez propuso que el plazo máximo para un juicio no exceda los cuatro años, porque se convierte en denegación de justicia. El texto aprobado en primera lectura consta de 471 artículos.

Los plazos

En el informe presentado por la Comisión de Justicia y aprobado en primera lectura, señala que todo imputado tiene el derecho a que su proceso se conozca en un plazo razonable, cuyo cómputo, en ningún caso, podrá superar el plazo máximo de la duración del proceso a que se refiere el artículo 150 del presente código.

La duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y el anticipo de pruebas, inmovilización de fondos, citaciones, interrogatorios y entrevistas realizadas por el Ministerio Público para fines de investigación y de cualquier otra medida tendente a restringir la libertad de tránsito u otro derecho fundamental impuesta a una persona física o jurídica objeto de investigación.

El plazo indicado en ese artículo solo se puede extender por doce meses, en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos.