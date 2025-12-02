Cámara de Diputados aprueba en primera discusión nuevo Código Procesal Penal

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica que instituye el nuevo Código Procesal Penal, con el respaldo de 120 votos a favor.

La iniciativa, presentada por el legislador Omar Fernández, busca actualizar y modernizar el marco jurídico procesal penal del país, con el objetivo de fortalecer la administración de justicia y garantizar mayores niveles de transparencia y eficiencia en los procesos judiciales.

El proyecto pasará ahora a segunda discusión, donde se espera un debate más amplio sobre los artículos que conforman la propuesta. De ser aprobado en ambas cámaras, el nuevo Código Procesal Penal sustituirá la normativa vigente.