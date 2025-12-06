Arrestados cuatro acusados narcotráfico internacional

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Ministerio Público (MP) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informaron ayer que fueron arrestados cuatro hombres a los que acusa de integrar una supuesta de narcotráfico internacional, durante un operativo desarrollado en el Aeropuerto Internacional de Cibao, en Santiago.

Una comunicación identifica a los apresados como Harrison Antonio Paulino, Ronaldo Rodríguez Durán, Ramón Antonio Rodríguez y el sargento del Ejército Sequiel Segura Alcántara, quienes trabajaban en el área de monitoreo, inspectoría y seguridad de la referida terminar aeroportuaria.

Según el documento, su arresto fue posible gracias a la colaboración de la Dirección de Aduanas (DGA) y tras una labor de inteligencia de varios meses.

Los arrestados, refiere el texto, son vinculados a una red de narcotráfico a la que en junio le fueron ocupado 60 paquetes de marihuana, un arma de fuego y dinero en efectivo, en un allanamiento en el Residencial Green Thomas, Villa María, El Rosal, de Santiago.

De acuerdo a la nota del ministerio, al incursionar en el apartamento, que aseguran servía de acopio y empaque de drogas, las autoridades localizaron cinco maletas, donde habrían ocupado los paquetes del vegetal, todos envueltos en fundas plásticas de color negro, con un peso preliminar de 61.1 libras.

El MP indicó que por ese caso, registrado en junio de este año, guardan prisión varias personas, incluyendo a Víctor Founder, supuesto cabecilla de la estructura de narcotráfico internacional.

Dijo que de acuerdo a la investigación, la red reclutaba personas para traer marihuana desde Estados Unidos por los aeropuertos, para luego distribuirla en provincias del Cibao.