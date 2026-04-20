Asesinatos, protestas y fallas: la crisis de seguridad en los palacios de justicia dominicanos

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En los últimos años, los palacios de justicia de la República Dominicana han sido escenario de diversos conflictos sociales, que van desde hechos sangrientos hasta protestas disruptivas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la seguridad en estos espacios, que por definición deberían ser de los más seguros del país.

El caso más reciente ocurrió en el Palacio de Justicia de Santiago, donde el pasado viernes un chofer de un camión recolector de basura fue ultimado tras ser perseguido por un grupo de motoristas.

La víctima fue identificada como Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, todo inició cuando Abreu Quezada conducía el camión por la Circunvalación Sur, en el sector Ensanche Bermúdez, y se produjo un supuesto roce con una motocicleta.

El expediente indica que uno de los motoristas, junto a otros, comenzó a exigirle que se detuviera. Sin embargo, la víctima no accedió y continuó la marcha hasta detenerse brevemente en las proximidades de un destacamento policial, aparentemente con la intención de solicitar ayuda. Posteriormente, retomó la marcha hacia el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

Según las autoridades, fue en ese lugar donde fue alcanzado por los agresores, quienes le ocasionaron heridas de arma blanca.

Por este hecho, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete hombres acusados de haberse asociado para perseguir, interceptar y matar a la víctima.

Asesinan joven frente al Palacio de Justicia en SFM

Otro hecho criminal que trascendió y conmocionó fue el asesinato de Luis Gustavo de Aza (alias “Nini”), quien murió de un disparo en la cabeza en agosto de 2025 frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

Según indicaron sus familiares en ese momento, el joven acudió al lugar para declarar como testigo en una audiencia vinculada a un caso de homicidio.

El suceso fue captado por cámaras de seguridad, que muestran cómo un hombre, identificado como Richy Alberto Hernández —quien ya guarda prisión—, se le acerca y le dispara a quemarropa sin mediar palabra, para luego huir del lugar.

Revelan que joven asesinado frente al Palacio de Justicia en SFM sería testigo en una audiencia

La zona fue acordonada por agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y de la Policía Científica, quienes recolectaron evidencias en la escena.

Disturbios en Ciudad Nueva

A la lista se suma la protesta protagonizada en 2023 por seguidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en rechazo a la detención de miembros de esa organización en el marco de la operación Calamar, que dejó como saldo cuatro diputados heridos tras la intervención policial.

Según se informó, los manifestantes lanzaron piedras, rompiendo los cristales de la puerta de la edificación donde están los controles de acceso, lo que obligó a reforzar la presencia policial. Ante la continuidad de los forcejeos, los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersarlos.

Además, durante la manifestación, desconocidos rompieron los vidrios del vehículo de la regidora Fiordaliza Pichardo con una piedra e introdujeron una bomba lacrimógena en la parte trasera del automóvil.

Se registran disturbios en las inmediaciones del Palacio de Justicia

Fallas en la seguridad

El abogado Yan Carlos Martínez Segura sostuvo que el asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada evidencia el irrespeto a la autoridad y a las instituciones del Estado, así como las fallas de seguridad en las instalaciones judiciales del país.

“Deivy Carlos Abreu fue asesinado en el interior de un Palacio de Justicia, un lugar que por definición debería ser uno de los más seguros del país. Sin embargo, este crimen pone al descubierto la grave vulnerabilidad de las instalaciones judiciales dominicanas”, manifestó el jurista.

Afirmó que los Palacios de Justicia no ofrecen actualmente las condiciones mínimas de seguridad ni para jueces, ni para abogados, ni para los ciudadanos que acuden a ellos en busca de justicia. “Los controles de acceso y vigilancia son mínimos, deficientes y claramente insuficientes”, sostuvo Martínez Segura.

En ese sentido, el defensor llamó a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial a atender este “problema estructural”, al ser las entidades responsables de garantizar que los recintos judiciales sean verdaderos espacios de protección y no zonas de alto riesgo donde la vida de las personas pueda ser arrebatada con impunidad.

30 años de prisión

De igual forma, Yan Carlos Martínez Segura señaló que la muerte de Abreu no fue un hecho aislado ni accidental, sino una acción planificada y ejecutada por un grupo de delincuentes que, de manera concertada, persiguieron y ultimaron a un ciudadano dentro del Palacio de Justicia de Santiago.

“Por esta razón, corresponde aplicar la máxima pena prevista en el Código Penal para todos los involucrados: 30 años de prisión”, enfatizó