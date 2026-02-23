¡Prepárate!
Así estará el clima esta semana en República Dominicana
"También el viernes, después del mediodía, podrían registrarse algunas lluvias dispersas por los vientos húmedos”, puntualizó.
El Analista Meteorológico, Jean Suriel, pronosticó que para este lunes se espera un ambiente cálido debido a la anomalía térmica que ha dominado la región en los últimos días: después del mediodía incrementarán la nubosidad y las lluvias, principalmente en el Cibao, por la llegada de la vaguada. Todavía en la noche seguirán las posibilidades de precipitaciones.
“El martes se combinarán la vaguada, el sistema frontal y la humedad marina para aumentar la ocurrencia de aguaceros: en la tarde y en la noche se registrarán lluvias más fuertes, ráfagas de viento e inundaciones repentinas”, dijo.
Ya para el miércoles indicó que continuarán los efectos de la vaguada y el sistema frontal con más períodos lluviosos en gran parte del territorio dominicano: en la mañana podrían ocurrir algunas inundaciones en el norte y noroeste; en la tarde, se extenderán hacia el sur, noreste y sureste.
"Para el jueves se alejarán el sistema frontal y la vaguada, pero sus remanentes nubosos aumentarán las lluvias moderadas al final de la tarde", expresó.
