Así estará el clima esta semana en República Dominicana

El Analista Meteorológico, Jean Suriel, pronosticó que para este lunes se espera un ambiente cálido debido a la anomalía térmica que ha dominado la región en los últimos días: después del mediodía incrementarán la nubosidad y las lluvias, principalmente en el Cibao, por la llegada de la vaguada. Todavía en la noche seguirán las posibilidades de precipitaciones.

“El martes se combinarán la vaguada, el sistema frontal y la humedad marina para aumentar la ocurrencia de aguaceros: en la tarde y en la noche se registrarán lluvias más fuertes, ráfagas de viento e inundaciones repentinas”, dijo.

Ya para el miércoles indicó que continuarán los efectos de la vaguada y el sistema frontal con más períodos lluviosos en gran parte del territorio dominicano: en la mañana podrían ocurrir algunas inundaciones en el norte y noroeste; en la tarde, se extenderán hacia el sur, noreste y sureste.

"Para el jueves se alejarán el sistema frontal y la vaguada, pero sus remanentes nubosos aumentarán las lluvias moderadas al final de la tarde", expresó.

"También el viernes, después del mediodía, podrían registrarse algunas lluvias dispersas por los vientos húmedos”, puntualizó.