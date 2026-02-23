Una vaguada traerá lluvias en horas de la tarde de hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal traerá un cambio gradual en los niveles de humedad y, además, el incremento de nubosidades con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento aisladas que serán más frecuentes en la horas tarde, según informó ayer el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El pronóstico afectará especialmente a las provincias de Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, La Vega, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago. Respecto a las temperaturas, indicó que serán agradables en la noche y la madrugada, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.