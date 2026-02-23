Línea 2C del Metro de Santo Domingo: guía completa de estaciones, ruta y mucho más

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La nueva Línea 2C del Metro de Santo Domingo será inaugurada este martes 24 de febrero a las 3:00 de la tarde por el presidente Luis Abinader.

Esta extensión conectará el kilómetro 9 de la autopista Duarte con el municipio de Los Alcarrizos, impactando directamente a miles de usuarios que se desplazan diariamente desde Santo Domingo Oeste hacia el Distrito Nacional.

¿Cuál será la ruta de la Línea 2C?

La nueva línea inicia en la estación María Montez, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, y se extiende hasta la nueva terminal en la entrada de Los Alcarrizos.

En total, tendrá una longitud de 7.3 kilómetros.

Estas son las cinco estaciones

Las estaciones fueron nombradas en honor a destacadas figuras dominicanas de la cultura y el deporte:

1. Pedro Martínez (kilómetro 9 y medio)

2. Franklin Mieses Burgos (autopista Duarte esquina avenida Monumental)

3. 27 de Febrero (kilómetro 13)

4. Freddy Gatón Arce (kilómetro 14)

5. Pablo Adón Guzmán (entrada de Los Alcarrizos)

Obras complementarias

El proyecto incluye:

Un túnel de 940 metros que conecta la estación María Montez con el sector Enriquillo de Herrera.

La construcción de una vía marginal de 6.5 kilómetros con tres carriles, paralela a la autopista Duarte.

La conversión de la autopista Duarte en vía expreso desde la entrada de Los Alcarrizos hasta el kilómetro 9.

Conexión directa con el Teleférico de Los Alcarrizos.

¿A cuántas personas beneficiará?

En una primera etapa, la Línea 2C beneficiará a más de un millón de personas residentes en distintos sectores de Santo Domingo Oeste, facilitando el acceso rápido y masivo hacia el Distrito Nacional.

Con esta extensión, el Metro amplía su cobertura y fortalece la conexión entre el kilómetro 9 y Los Alcarrizos, una de las zonas de mayor crecimiento poblacional del Gran Santo Domingo.