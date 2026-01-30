Así estará el clima de este fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una masa de aire polar extendida y la incidencia de dos frentes fríos provocarán el descenso de las temperaturas en República Dominicana desde el próximo domingo: el ambiente muy frío durará entre 5 a 6 días en gran parte del país.

Así lo dio a conocer este viernes el analista meteorológico, Jean Suriel.

“Serán los efectos indirectos de una serie de tormentas invernales que han afectado a Estados Unidos en los últimos días: la masa polar se desplazará hacia la región caribeña en las próximas 48 horas, acercándose al territorio dominicano desde el sábado en la noche”, explicó.

Suriel dijo que el descenso de las temperaturas será muy significativo hacia la zona montañosa y el Cibao: incluso se registrarán heladas y temperaturas bajo Cero en las montañas más elevadas de RD, como Valle Nuevo, Valle del Tetero, Valle de Bao y el Valle de Lilís.

Este viernes disminuirán las precipitaciones debido al alejamiento de la vaguada, aunque algunos chubascos podrían ocurrir en zonas aisladas de RD.

Para el sábado también transcurrirá medio nublado, con lluvias moderadas al final de la tarde en el sur y sureste.

Mientras, que el domingo se espera la llegada de una nueva vaguada y la cercanía del frente frío número 24, por lo que volverán a incrementar los aguaceros.

Tanto en la mañana como en la tarde y la noche se registrarán precipitaciones significativas, aumentando el potencial de inundaciones urbanas.