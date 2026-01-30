Grupo González Pittaluga anuncia la adquisición del 100% de Centrimed

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Grupo González Pittaluga, propietario de Amadita Laboratorio Clínico, empresa líder en salud y diagnóstico en la República Dominicana, anunció hoy la adquisición del 100% de Centrimed, un reconocido proveedor de servicios de imágenes y soluciones médicas.

Esta adquisición estratégica fortalece la posición del Grupo González Pittaluga como líder nacional en innovación en salud, ampliando su portafolio de servicios diagnósticos y clínicos, y reafirmando su compromiso con la atención centrada en el paciente.

“Con esta adquisición, el Grupo reafirma su misión de ser un referente de innovación y confianza, trabajando cada día para ofrecer soluciones de salud que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas,” destacó la Dra. Patricia González Pittaluga, presidenta de Grupo González Pittaluga.

Por su parte, el presidente de Amadita Laboratorio Clínico, Alberto Bergés González, resaltó que la incorporación de Centrimed “representa un hito significativo en la estrategia de expansión y crecimiento del grupo empresarial y de Amadita”.

De igual manera, Giancarlo Sanguinetti Durand, CEO de Amadita Laboratorio Clínico, afirmó que “al sumar la sólida experiencia técnica y los recursos de Centrimed, estamos mejor posicionados para ofrecer soluciones de salud de alta calidad y accesibilidad a comunidades en todo el país”.

Con esta adquisición, Amadita Laboratorio Clínico:

• Ampliará su oferta de servicios diagnósticos especializados y tecnología médica.

• Expandirá su alcance hacia nuevos segmentos de pacientes y áreas geográficas.

• Invertirá en innovación y transformación digital para mejorar la accesibilidad y eficiencia.

El doctor Pedro Pablo Díaz, fundador de Centrimed y quien en lo adelante continuará colaborando y aportando su vasto conocimiento técnico y científico, expresó su optimismo ante el futuro de la institución: “Me siento satisfecho y confiado de esta nueva etapa de la mano del Grupo González Pittaluga con quienes compartimos valores y principios afines. Razón principal por la cual hemos dado nuestro voto de confianza para el porvenir de Centrimed.”