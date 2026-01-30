Cuídate
¿Cómo combatir el frío que se siente en República Dominicana?
Si vives en un lugar frío o has decidido ir a un lugar donde el abrigo es más que necesario, es bueno que conozcas estos consejos proporcionados por Cruz Roja Española.
Ante el frío en Repúlica Dominicana es importante conocer cómo se ha de viajar, qué se ha de comer y beber, cómo realizar actividades en el exterior e incluso cómo acomodarse en interiores.
Si vives en un lugar frío o has decidido ir a un lugar donde el abrigo es más que necesario, es bueno que conozcas estos consejos proporcionados por Cruz Roja Española.
La mejor manera de vestir con frío
-Protege las zonas del cuerpo más sensibles al frío intenso, por ser las más alejadas del corazón, como mejillas, nariz, orejas y dedos de las manos.
-Usa ropa ligera, no apretada y que transpire (en lugar de ropa ajustada a la piel, utiliza varias prendas de ropa, una encima de otra, para que circule el aire y que éste funcione como aislante).
-Protege cabeza, manos y pies.
-Emplea un calzado impermeable, antideslizante, cómodo y que no apriete.
-En función de la actividad que vayas a desarrollar, viste ropa que también te proteja de viento y lluvia.
¿Cuáles son la alimentación y la hidratación más aconsejables?
-Bebe líquidos calientes y azucarados en abundancia, incluyendo agua, siempre que no exista contraindicación médica.
-Toma una alimentación variada, con alto contenido en grasas y azúcares que te aporten la energía necesaria para combar el frío (legumbres, sopa, etc.), consumiendo diariamente fruta.
-Evita el consumo de bebidas alcohólicas, ya que reducen la vasodilatación periférica, aumentando la pérdida de calor corporal.
Si tienes que viajar
-Viaja acompañado.
-Infórmate de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, así como de puntos para el descanso o refugio.
-Evita, en la medida de lo posible, viajar en condiciones meteorológicas adversas.
-Revisa el vehículo previamente, asegurándote de su adecuado funcionamiento (neumáticos, frenos, luces, etc.) y otros aspectos básicos como que el depósito está lleno, las cadenas y la batería del móvil cargada.
-Utiliza la calefacción, pero abre las ventanas periódicamente (cada 1 o 2 horas aproximadamente) para ventilar el interior unos segundos.
-Presta especial atención a los cambios bruscos de temperatura que se producen al entrar y salir del vehículo, bajando progresivamente la temperatura del interior.
-Cuando hagas un viaje largo descansa, lleva líquidos azucarados y calientes.
-Nunca dejes a niños/as ni a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
El País
Así estará el clima de este fin de semana
Hoy