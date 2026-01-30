¿Cómo combatir el frío que se siente en República Dominicana?

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Ante el frío en Repúlica Dominicana es importante conocer cómo se ha de viajar, qué se ha de comer y beber, cómo realizar actividades en el exterior e incluso cómo acomodarse en interiores.

Si vives en un lugar frío o has decidido ir a un lugar donde el abrigo es más que necesario, es bueno que conozcas estos consejos proporcionados por Cruz Roja Española.

Persona con fríoEFE/Jesús Diges

La mejor manera de vestir con frío



-Protege las zonas del cuerpo más sensibles al frío intenso, por ser las más alejadas del corazón, como mejillas, nariz, orejas y dedos de las manos.

-Usa ropa ligera, no apretada y que transpire (en lugar de ropa ajustada a la piel, utiliza varias prendas de ropa, una encima de otra, para que circule el aire y que éste funcione como aislante).

-Protege cabeza, manos y pies.

-Emplea un calzado impermeable, antideslizante, cómodo y que no apriete.

-En función de la actividad que vayas a desarrollar, viste ropa que también te proteja de viento y lluvia.

¿Cuáles son la alimentación y la hidratación más aconsejables?



Es importante protegerse del frío exterior y resguardarse en condiciones/Cruz Roja Española

-Bebe líquidos calientes y azucarados en abundancia, incluyendo agua, siempre que no exista contraindicación médica.

-Toma una alimentación variada, con alto contenido en grasas y azúcares que te aporten la energía necesaria para combar el frío (legumbres, sopa, etc.), consumiendo diariamente fruta.

-Evita el consumo de bebidas alcohólicas, ya que reducen la vasodilatación periférica, aumentando la pérdida de calor corporal.

Si tienes que viajar



-Viaja acompañado.

-Infórmate de la situación meteorológica y del estado de las carreteras, así como de puntos para el descanso o refugio.

-Evita, en la medida de lo posible, viajar en condiciones meteorológicas adversas.

-Revisa el vehículo previamente, asegurándote de su adecuado funcionamiento (neumáticos, frenos, luces, etc.) y otros aspectos básicos como que el depósito está lleno, las cadenas y la batería del móvil cargada.

-Utiliza la calefacción, pero abre las ventanas periódicamente (cada 1 o 2 horas aproximadamente) para ventilar el interior unos segundos.

-Presta especial atención a los cambios bruscos de temperatura que se producen al entrar y salir del vehículo, bajando progresivamente la temperatura del interior.

-Cuando hagas un viaje largo descansa, lleva líquidos azucarados y calientes.

-Nunca dejes a niños/as ni a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.