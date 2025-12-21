Así impactó el cierre de carriles del kilómetro 9 en el tránsito este domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cierre de los carriles centrales y locales del kilómetro 9 de la Autopista Duarte provocó este domingo extensos taponamientos y retrasos en la circulación vehicular, impactando a decenas de conductores que se desplazaban desde y hacia el Gran Santo Domingo durante las primeras horas de la mañana.

La medida había sido anunciada previamente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que informó el pasado viernes que la restricción al tránsito estaría vigente desde las 7:00 de la noche del sábado 20 de diciembre hasta las 7:00 de la mañana del domingo 21.

Según explicó la institución, el cierre fue necesario para realizar el izaje de componentes estructurales clave como parte de los trabajos de construcción del nuevo puente peatonal en esa zona, una obra que busca reforzar la seguridad vial y optimizar la movilidad tanto de peatones como de conductores en uno de los puntos más congestionados del Gran Santo Domingo.

Durante el período de intervención, el tránsito fue desviado por rutas alternas previamente señalizadas y supervisadas por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). Los conductores que se desplazaban de Este a Oeste fueron orientados a tomar el ramal de la Autopista Duarte hacia Los Próceres y retornar en la entrada de Los Ríos, mientras que quienes transitaban de Oeste a Este debían utilizar el ramal hacia el sur de la avenida Luperón, girar por la calle Olof Palme y reincorporarse a la avenida John F. Kennedy.

A pesar de las orientaciones oficiales, la restricción generó congestión en las principales vías alternas, evidenciando el alto volumen de vehículos que diariamente circula por este tramo estratégico del sistema vial de la capital.