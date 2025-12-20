Abinader inaugura fase final Avenida Ecológica

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la fase final de la Avenida Ecológica, una obra estratégica que busca impulsar la competitividad y el desarrollo del país, al mejorar la logística nacional, fortalecer el comercio y conectar los principales puertos del Gran Santo Domingo, con impacto en la calidad de vida de miles de ciudadanos.

El mandatario destacó que esa infraestructura vial permite una movilidad más ágil, segura y eficiente para el comercio, el transporte y la vida diaria y que fortalece las exportaciones e importaciones.

Abinader dijo que la obra forma parte de una visión integral de desarrollo que articula carreteras, transporte masivo y servicios públicos para un crecimiento ordenado y sostenible.

El jefe de Estado resaltó que la Avenida Ecológica, con 12 kilómetros construidos en su gestión, conecta sin semáforos importantes corredores de la capital, enlazando Santo Domingo Este, Boca Chica y La Caleta, lo que reduce tiempos de desplazamiento, costos logísticos y acerca rutas de comercio exterior.

El presidente Abinader afirmó que una infraestructura moderna es clave para atraer inversiones, generar oportunidades y que esas obras son complementadas con avances en agua potable, saneamiento, transporte masivo y energía, como la expansión del Metro y el Teleférico, la mejora de acueductos y el aumento de la capacidad de generación eléctrica.

Durante el acto, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, explicó que la conexión de la Avenida Ecológica con la autopista Las Américas incluye un peaje de 10 carriles y un elevado sobre la avenida Panamericana, lo que descongestionará el tránsito pesado del Puerto de Caucedo y mejorará el acceso al Aeropuerto Internacional de Las Américas y a la zonas turísticas del Este.

De su lado, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, afirmó que las inversiones viales del Gobierno han transformado la movilidad del municipio, al sacar el tránsito pesado del centro urbano y consolidar la ciudad como un eje estratégico del país, destacando la ampliación de la avenida San Isidro y el asfaltado de calles en sectores que antes estaban aislados.

Dijo que la Avenida Ecológica se consolida como uno de los principales corredores viales del país al integrarse al anillo vial nacional, impactando directamente a más de 850,000 personas.