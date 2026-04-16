Así fue el juicio del caso Llenas Aybar: decisiones, polémicas y condenas

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996, estremeció a la sociedad dominicana y se convirtió en uno de los procesos judiciales más recordados del país.

El crimen, cometido por su primo Mario José Redondo Llenas y su amigo Juan Manuel Moliné Rodríguez, ambos de 18 años, fue calificado por la prensa como “el crimen del siglo” por la brutalidad de los hechos y la procedencia social de los implicados.

El cuerpo del niño fue hallado con 34 puñaladas en el arroyo Lebrón, en el kilómetro 24 de la autopista Duarte. La noticia generó indignación nacional y abrió un debate sobre violencia juvenil, privilegios sociales y la capacidad del sistema judicial para impartir justicia sin distinción de clase.

Caso Llenas Aybar

El juicio estuvo marcado por la presión mediática y la atención pública. Mario José Redondo Llenas fue condenado a 30 años de prisión por asesinato premeditado, mientras que Juan Manuel Moliné Rodríguez recibió 20 años como coautor. Moliné cumplió su condena y salió en libertad en 2016; Redondo está previsto que recupere su libertad en mayo de 2026.

Caso Llenas Aybar

Las polémicas no se hicieron esperar. Sectores de la sociedad cuestionaron si las sentencias reflejaban proporcionalmente la gravedad del crimen, mientras otros denunciaban posibles privilegios por el origen social de los acusados. La cobertura mediática amplificó el impacto, convirtiendo el caso en un símbolo de traición familiar y violencia en sectores acomodados.

El asesinato de José Rafael Llenas Aybar, ocurrido en mayo de 1996,

El legado del caso Llenas Aybar sigue vivo. La inminente libertad de Redondo Llenas reaviva las discusiones sobre rehabilitación, justicia y memoria histórica. Para muchos, el crimen representa una herida abierta que recuerda la necesidad de fortalecer la confianza en las instituciones judiciales y garantizar la igualdad ante la ley