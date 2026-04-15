Quién era José Rafael Llenas Aybar: la vida detrás del caso que conmocionó al país

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

José Rafael Llenas Aybar era un niño de doce años perteneciente a una familia acomodada de Santo Domingo cuya vida quedó marcada por un crimen que estremeció a toda la República Dominicana. Nació y creció en un entorno familiar seguro, rodeado de estudios y actividades propias de su edad, hasta que el 4 de mayo de 1996 fue asesinado con brutalidad por su primo Mario José Redondo Llenas y el amigo de este, Juan Manuel Moliné Rodríguez.

El hallazgo de su cuerpo con treinta y cuatro puñaladas en Arroyo Lebrón, kilómetro 24 de la autopista Duarte, convirtió el caso en un símbolo de traición y violencia juvenil, bautizado por la prensa como “el crimen del siglo”.

La cercanía de los victimarios con la víctima fue uno de los aspectos más perturbadores, pues se trataba de personas de confianza que lo llevaron con engaños antes de acabar con su vida.

Juan Manuel Moliné Rodríguez, quien cumplió su condena de 20 años por la participación en 1996 del asesinato del niño José Rafael Llenas Aybar, saldrá hoy de prisión. Fuente externa.

El proceso judicial derivó en condenas ejemplares: Mario José Redondo Llenas recibió treinta años de prisión y su liberación está prevista para mayo de 2026, mientras que Juan Manuel Moliné Rodríguez cumplió su pena antes. El caso abrió debates sobre la influencia de las drogas, la violencia entre jóvenes y supuestos vínculos con prácticas ocultistas, aunque muchas de estas líneas nunca fueron plenamente esclarecidas.

La sociedad dominicana quedó paralizada y el crimen se convirtió en un referente de dolor colectivo. La memoria de José Rafael sigue viva como una herida abierta que recuerda la fragilidad de la confianza y la necesidad de justicia. A casi tres décadas, su historia no solo se cuenta como un expediente judicial, sino como un relato humano que expone la vulnerabilidad de la infancia y la capacidad de un país para reflexionar sobre sus propios límites sociales y morales.