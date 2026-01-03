Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Así luce la embajada de Venezuela en República Dominicana tras captura de Nicolás Maduro

Efectivos de seguridad dominicanos refuerzan el perímetro de la sede diplomática, mientras que en las inmediaciones se mantiene un ambiente de calma. No se han reportado incidentes ni manifestaciones en torno al edificio

Embajada de Venezuela en República Dominicana amaneció este sábado bajo fuerte presencia militar, luego del ataque estadounidense contra Caracas que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro.

Efectivos de seguridad dominicanos refuerzan el perímetro de la sede diplomática, mientras que en las inmediaciones se mantiene un ambiente de calma. No se han reportado incidentes ni manifestaciones en torno al edificio.

La militarización responde a medidas preventivas adoptadas tras la escalada de tensión regional y las denuncias del gobierno venezolano sobre una “agresión militar” de Estados Unidos.

