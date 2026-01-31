Luis Abinader responde críticas y resalta el legado de Ramón Alburquerque

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader respondió este sábado a los cuestionamientos sobre si el Gobierno no valoró la capacidad y los aportes del dirigente político Ramón Alburquerque, al asegurar que mantuvieron una relación cercana y que este desempeñó funciones estratégicas como asesor del Poder Ejecutivo.

Abinader explicó que, aunque Alburquerque no ocupaba una posición pública formal, siempre formó parte del equipo de asesoría del Gobierno y en varias ocasiones se le propusieron responsabilidades oficiales.

El mandatario indicó que en los últimos años Alburquerque estuvo encargado de todo el proceso de relación con Guyana para las exportaciones.

Un ejemplo de superación y liderazgo

Al referirse a las cualidades personales y profesionales de Ramón Alburquerque, el presidente lo definió como un ejemplo de superación, al destacar su origen humilde y su ascenso a los más altos niveles del liderazgo político y académico del país.

Señaló que Alburquerque estudió varias carreras, dominaba cinco idiomas y poseía un conocimiento prácticamente universal.

Ramón Alburquerque

Detalles de la muerte

El dirigente político Ramón Alburquerque falleció este viernes mientras recibía atenciones médicas en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde permanecía ingresado debido cáncer de hígado que padecía.

Alburquerque enfrentaba complicaciones de salud y había sido tratado en los Estados Unidos, desde donde fue trasladado al país a mediados de enero para continuar su tratamiento.

Velatorio y honras fúnebres

Los restos de Ramón Alburquerque son velados hoy desde las 9:00 de la mañana, en la Funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero, en la capilla La Rosa.

El domingo 1 de febrero, a partir de las 9:30 de la mañana, se celebrará una misa de cuerpo presente. A las 10:30 de la mañana, el féretro será trasladado al Congreso Nacional, como parte del protocolo correspondiente a su condición de expresidente del Senado.

Posteriormente, a las 11:30 de la mañana, el cuerpo será expuesto en la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno, y a las 12:30 del mediodía será trasladado al cementerio Jardín Memorial para su sepultura.