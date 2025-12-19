ASONADEDI reúne a 700 directores y autoridades en Congreso Internacional de Gestión Educativa 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cerca de 700 directores de centros educativos de las 18 regionales de Educación y de los 122 Distritos educativos juntos con las principales autoridades educativas del país, personalidades del mundo académico, representantes del liderazgo político nacional y de la sociedad civil concluyeron de manera exitosa el V Congreso Internacional ASONADEDI 2025.

El magno evento se llevó a cabo durante los días 15, 16 y 17 de diciembre en un Hotel de la ciudad de Santo Domingo y estuvo organizado por la Asociación Nacional de Directores de centros educativos de la República Dominicana (ASONADEDI-RD) y patrocinado por del Ministerio de Educación (MINERD bajo el lema: “Liderazgo Educativo Innovador para un Futuro Sostenible”.

El evento internacional contó con la participación de conferencistas nacionales e internacionales representantes de Colombia, Argentina, Estados Unidos y República Dominicana como país anfitrión, quienes abordarán diferentes temáticas relacionadas con la gestión educativa, la innovación, el liderazgo educativo, el liderazgo emocional en los directivos, la sostenibilidad de los centros educativos, entre muchos otros temas.

En la jornada sobre Gestión Educativa se expusieron 13 conferencias nacionales e internacionales, 2 paneles y 5 talleres. Los paneles abordaron los temas: “Gestión del talento humano para la sostenibilidad educativa: desafíos y estrategias desde el MINERD” y “El director como pilar de la inclusión y apoyo a niños, niñas y adolescentes de la educación dominicana”.

Los talleres abordaron temáticas como; Investigación aplicada a la gestión; Finanzas personales y presupuesto inteligente para los docentes; Bilingüismo para un futuro sostenible; Gestión emocional y toma de decisiones, competencias clave para el liderazgo educativo sostenible; y Gestión educativa y aula compensatoria.

El ministro de Educación, Dr. Luis Miguel de Camps García, estuvo representado por el doctor Oscar Amargós, viceministro de Educación de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, quien destacó la importancia de la gestión eficaz para asegurar un manejo sostenible, adaptar al cambio climático y gestionar riesgos, integrando enfoques de derechos humanos y género, a través de la investigación, evaluación y participación ciudadana.

Víctor Martir, presidente de ASONADEDI-RD, habló en nombre de los directores de centros educativos de la República Dominicana en la apertura del evento.

Dentro de las conferencias dictadas durante los 3 de la jornada educativa destacan la participación del Defensor del Pueblo, doctor Pablo Ulloa, tendrá la ponencia: “Presentación de Logros: Acuerdo de cooperación Defensor del Pueblo–ASONADEDI; Darian Vargas con la. Conferencia: “El futuro que nos espera”; Gabriel Jaime Arango, del Centro de Innovación del Maestro (MOVA) Colombia, “La Educación como herramienta para transformar nuestro entorno en una sociedad sostenible”.

La conferencista internacional Claudia Albornoz habló sobre “Liderazgo Emocional: El Poder del Director en la Gestión Educativa”; y Lesly De León, Directora de Reconocimiento a la Excelencia y Mejora Continua del MAP, junto a Andrea Suero, Directora de Cometas de Esperanza, “Impacto del PRECE en la sostenibilidad de los Centros Educativos”; Bismar Galán, Director Encargado de Posgrado y Educación Permanente de ISFODOSU: “Directores que trascienden: liderazgo, innovación y sostenibilidad para tiempos desafiantes” mientras que Elvira Alexandra De La Cruz, Directora Nivel Inicial MINERD, “Liderazgo situacional: una mirada sostenible para equipos educativos desde el nivel Inicial”.

El exministro de Educación, doctor Ángel Hernández, dictó la conferencia: “El aprendizaje como eje misional de la gestión educativa sostenible”; William Rosario, Director de Descentralización “Los órganos de participación como motor del cambio: comunidad, liderazgo y corresponsabilidad”; y Radhamés Mejía, Director de Investigación de PUCMM, “Resultados y Desafíos de las Pruebas Nacionales: Informe MINERD”; Dr. Rodrigo Vera Jaimes Presidente de Quality Forum. Red Internacional de expertos de Calidad, Colombia, dictó la conferencia: “Competencias blandas bases de liderazgo para centros educativos sostenibles” y Eddy Chávez, Director Regional 15 “Gestión que transforma: construyendo escuelas sostenibles hoy y para el futuro”, entre otros.

En el cierre del Congreso el primer vicepresidente, Carlos Manuel Francisco, hizo un recuento de todas las conferencias, talleres y paneles realizados y exhortó a llevar a la practica todo lo aprendido en el congreso aplícándolo en la escuela, que es el verdadero taller donde se construye el aprendizaje.

Santo Domingo, República Dominicana

17 de diciembre de 2025.

Saludos cordiales,