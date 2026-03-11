Señales de que tus riñones podrían no estar funcionando bien

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En vísperas del Día Mundial del Riñón, se recuerda la importancia de prestar atención a las señales que pueden indicar un mal funcionamiento de estos órganos vitales.

Los riñones cumplen la tarea de filtrar toxinas de la sangre, regular la presión arterial y mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo, por lo que cualquier alteración puede tener consecuencias graves para la salud.

Entre las señales más comunes se encuentran la hinchazón en pies, tobillos y manos, la fatiga persistente, cambios en la orina como disminución en la cantidad o presencia de espuma, dolor en la zona lumbar y presión arterial elevada difícil de controlar.

Estos síntomas suelen pasar inadvertidos o confundirse con otros problemas, lo que retrasa la detección temprana.

El Día Mundial del Riñón, que se celebra cada segundo jueves de marzo, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar estos órganos y fomentar hábitos saludables. Mantener una dieta balanceada, reducir el consumo de sal, hidratarse adecuadamente y realizar actividad física son medidas que ayudan a prevenir complicaciones.

