Diseñador presenta colección “Inmaculadas” en Trendy Fashion Week RD 2026

El diseñador dominicano Eddy Rambaldy presentó el pasado 6 de marzo su colección “Inmaculadas” durante el segundo día del Trendy Fashion Week RD 2026, celebrado en la Cúpula del Palacio de Bellas Artes. La propuesta del creador dominicano cerró la jornada de desfiles y destacó por su elegancia, delicado trabajo artesanal y una estética marcada por la pureza del color blanco.

Durante la presentación, diversas figuras del mundo de la moda y la comunicación valoraron la creatividad y el nivel de detalle de las piezas exhibidas en la pasarela.

El estilista y diseñador Keyther Estévez calificó la colección como “magistral, sublime y elegante, además de muy vanguardista”. Destacó el trabajo artesanal presente en cada diseño, con abundantes detalles de pedrería y una propuesta estética que —según expresó — convierte el desfile en “una verdadera obra de arte”.

De su lado, el comunicador y periodista Moisés Salcé resaltó la terminación de las piezas, la calidad de las telas y la propuesta creativa presentada.

“Pienso que ha sido impresionante la terminación de las piezas, la calidad de las telas y los diseños. Creo que esta colección dará mucho de qué hablar de manera positiva. Me encantó; ha sido una de mis colecciones favoritas de este evento”.

La comunicadora y locutora Penny Báez también elogió la propuesta presentada en pasarela, señalando que se trata de una de las colecciones más bellas que ha visto recientemente y auguró un año prometedor para el diseñador.

Por su parte, Jonathan Medero, CEO del evento, definió a Rambaldy como uno de los diseñadores dominicanos más destacados, al tiempo que valoró la forma en que sus creaciones resaltan la belleza femenina y proyectan elegancia a través de cada pieza.

Inspiración de la colección

La colección “Inmaculadas” presenta una interpretación contemporánea de la pureza y la elegancia del color blanco, inspirada en la luz, la serenidad y la belleza de lo esencial.

Colección “Inmaculadas”

La propuesta explora una delicada paleta de tonos luminosos como madreperla, off-white, ivory y blanco inmaculado, creando una armonía visual que resalta la sofisticación de cada diseño y proyecta una estética atemporal que trasciende las tendencias pasajeras. Las piezas —que incluyen vestidos de gala y diseños de corte moderno— destacan por el uso de telas bordadas y aplicaciones artesanales con cristales de Swarovski, así como perlas, mostacillas y canutillos que aportan brillo y textura.

Las siluetas combinan elementos clásicos y vanguardistas mediante cortes asimétricos, drapeados delicados y acabados impecables que realzan la figura femenina.

Entre el equipo creativo lo forman: Melvin Javier, Milani Cosmetics, John Frieda, Cinthia Francisco, JJP Relaciones Públicas

Sobre Trendy Fashion Week RD 2026

La quinta edición del Trendy Fashion Week RD 2026 convirtió la Cúpula del Palacio de Bellas Artes en el epicentro de la moda caribeña durante tres días de desfiles.

El evento contó con la conducción de la comunicadora Elizabeth Sinai, el comunicador Alex Macías y el estilista Keyther Estévez.

Más de 100 modelos provenientes de Puerto Rico, España, Colombia, Venezuela y República Dominicana desfilaron durante el evento, que también contó con diseñadores invitados de Perú, Panamá, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana, consolidándose como una plataforma de proyección para el talento de la moda en el Caribe.