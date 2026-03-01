¡Atención dominicanos en Oriente Medio! Cancillería activa contactos de emergencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Gobierno de la República Dominicana informó que ha reforzado los canales de asistencia y comunicación para ciudadanos y personal diplomático en Oriente Medio, en medio del agravamiento de la crisis regional y el aumento de los enfrentamientos militares.

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, las autoridades instruyeron a sus misiones diplomáticas acreditadas en la zona a adoptar medidas de resguardo para su personal y a mantener contacto permanente con los dominicanos residentes en los territorios afectados, a fin de ofrecer asistencia consular según cada caso.

La Cancillería compartió los contactos oficiales disponibles:

Embajada de la República Dominicana en Israel

Teléfono: +972 53 535 7590

Correo: embadomisrael@mirex.gob.do

Embajada ante los Emiratos Árabes Unidos

Teléfono: +971 50 937 2805

Correo: consularuae@mirex.gob.do

Embajada en el Estado de Qatar

Teléfono: +974 3062 2201

Correo: embadomqatar@mirex.gob.do

Embajada ante el Reino de Arabia Saudita

Teléfono: +966 50 185 3049

Correo: consulararabiasaudita@mirex.gob.do

En su comunicado, el Gobierno dominicano expresó profunda preocupación por la situación en la región e hizo un llamado a todas las partes a abstenerse de acciones que profundicen la crisis. Asimismo, reiteró que el diálogo franco y los mecanismos diplomáticos constituyen el camino más seguro hacia una solución duradera.

La administración dominicana también repudió los ataques atribuidos a Irán contra Estados del Golfo y manifestó su solidaridad con las naciones afectadas, incluyendo el Reino de Jordania, el Reino de Bahrein y el Estado de Kuwait, además de los ya mencionados.

Lo que está pasando

La tensión regional se ha intensificado tras una cadena de ataques y contraataques que han dejado víctimas civiles y militares, así como la muerte de altos mandos y figuras vinculadas a grupos armados en la zona, lo que ha elevado el riesgo de una confrontación de mayor alcance. Analistas internacionales advierten que estos hechos podrían ampliar el radio del conflicto si no prosperan los esfuerzos de mediación.