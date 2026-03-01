Yandel sorprende en Altos de Chavón con un espectáculo sinfónico inolvidable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Romana, RD.– El cantante puertorriqueño Yandel se presentó la noche del sábado en Altos de Chavón junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, con un gran espectáculo que enalteció la música urbana y elevó sus más grandes éxitos en un performance donde ratificó su capacidad interpretativa.

Con el espectáculo “Yandel Sinfónico”, la leyenda del reguetón se reencontró en República Dominicana con una legión de fanáticos de diversas nacionalidades que disfrutaron, cantaron y bailaron temas como “Te siento”, “Abusadora”, “Como antes”, “Mírala bien”, “Rakata”, “Ahora es” y “El teléfono”, entre otros.

Bajo la producción del empresario Gamal Haché y Jorge Iglesias, de Iglesias Entertainment, Yandel se entregó por completo a un público que lo acompañó en cada éxito dentro de este concepto sinfónico, donde el artista repasó su legado musical junto a músicos de formación clásica, ofreciendo versiones únicas de su repertorio.

“Gracias por todo, gracias por aprenderse todas esas canciones. Yo sé que fue difícil, pero quiero darles las gracias de corazón por hacer esto tan grande. Mi música ustedes la están haciendo gigante, así que los felicito; gracias por su trabajo”, expresó Yandel al agradecer a la Orquesta Sinfónica Nacional.

“Pam Pam”, “Encantadora”, “Ay mi Dios”, “Báilame”, “My Space”, “Nadie como tú” y “Sexo seguro” formaron parte del exquisito repertorio que interpretó Yandel, cuyo impacto le mereció una nominación al Latin GRAMMY por el proyecto “Yandel Sinfónico”.

Al evento que contó con el auspicio de Banreservas, Yandel no llegó solo. En este concierto lo acompañó Gadiel, con quien cantó “La pared” y “Plakito”. También compartió escenario con un invitado muy especial: su hijo Sour, productor y ahora cantante, a quien está apoyando en su proyecto musical.

A través de un solo de la Orquesta Sinfónica Nacional, Yandel rindió homenaje a la República Dominicana a ritmo de merengue, demostrando el cariño y respeto que siente por la isla que lo ha respaldado durante estos años de carrera.

Éxitos como “Mayor que yo”, “Noche de entierro”, “En la disco bailoteo”, “Mami no me dejes solo”, “Dembow” y “Sácala”, entre otros, complacieron a un público vibrante, evidenciando que la calidad musical trasciende generaciones.