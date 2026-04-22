Inundaciones en La Vega: sectores afectados y causas de las lluvias

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La lluvia caída la tarde de este martes ha provocado que varias calles de la provincia La Vega se inunden.

Dentro de los sectores afectados fueron María Auxiliadora, Nápoles, en Palmarito y La avenida Imbert.

Imágenes de las inundaciones de La Vega

Al igual que otras zonas de la ciudad que registraron inundaciones de menor magnitud.

Según residentes del área informan que esta situación se debe al colapso del drenaje pluvial de esta ciudad.

Imágenes de las inundaciones

Causas de las lluvias

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, dijo este miércoles que sigue lloviendo en el territorio nacional!!

"Sistema frontal al norte del País, moviéndose lentamente al este/sureste está generando nublados y lluvias fuertes en poblados de: Monte Cristi, Puerto Plata, Santiago, Espaillat; que más tarde se extenderán a provincias aledañas", manifestó en su red social X (antiguo Twitter).

Mientras que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumenta 07 provincias en alerta amarilla y mantiene 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que una vaguada pre-frontal y la interacción de los efectos del viento cálido del este/sureste, favorecerán aumentos nubosos, dando lugar a aguaceros de moderados a fuertes.

Provincias en alerta

De acuerdo con un boletín emitido a las 7:00 de la mañana, las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, La Vega y Monseñor Nouel.

En tanto, en alerta verde permanecen San Juan, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, San José de Ocoa, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia, Valverde, Santiago Rodríguez y Dajabón.

En ese sentido, la entidad recomendó a las personas a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua, no hacer uso de ríos, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

Asimismo, el COE exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica mantenerse próximos al perímetro costero y evitar adentrarse mar afuera, debido a la presencia de viento moderado y oleaje anormal.