¡Atención! Vaguada traerá lluvias intensas y noches frescas”

Una nueva vaguada se aproxima al territorio nacional y generará un incremento de las precipitaciones durante los próximos días, con posibilidad de inundaciones urbanas en algunas zonas.

El fenómeno atmosférico, combinado con los vientos húmedos, provocará un aumento de la nubosidad desde la tarde de hoy, concentrando las lluvias en el sureste, este, noreste, Cordillera Central y norte del país, así lo explica el analista del tiempo Jean Suriel.

En el noroeste se esperan chubascos aislados al final de la tarde, mientras que en las noches y madrugadas continuará predominando un ambiente fresco debido a la temporada frontal.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales, especialmente en áreas vulnerables a inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El organismo explicó que las condiciones actuales forman parte de un patrón típico de la temporada, en la que las vaguadas y frentes fríos suelen incidir con mayor frecuencia sobre el Caribe.

En la Cordillera Central, las lluvias podrían ser más intensas por efectos orográficos, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Los residentes en el este y noreste del país deben tomar precauciones ante posibles acumulaciones de agua en calles y avenidas, así como en comunidades cercanas a ríos y cañadas.

La Onamet reiteró que el ambiente fresco continuará en gran parte del territorio, especialmente en las madrugadas, con temperaturas agradables que contrastan con el calor habitual de la región.

El organismo llamó a los operadores de embarcaciones pequeñas a seguir las recomendaciones sobre el oleaje en la costa norte y este, donde las condiciones marítimas podrían verse afectadas por el sistema atmosférico.

Con este pronóstico, se espera que la República Dominicana experimente varios días de lluvias intermitentes y temperaturas frescas, características de la actual temporada frontal.