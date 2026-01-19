Vaguada y sistema frontal aumentarán las lluvias y riesgo de inundaciones esta semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El analista meteorológico Jean Suriel informó este lunes que una vaguada y un sistema frontal se acercarán a la República Dominicana en las próximas 24 horas, por lo que se incrementarán las precipitaciones esta semana y la posibilidad de algunas inundaciones urbanas en varias provincias.

“Hoy lunes tendremos el dominio de un sistema de alta presión aportando estabilidad a nivel nacional y escasas lluvias: ligeros chubascos en la tarde podrían ocurrir en el norte, noreste y Cordillera Central”, manifestó.

Mientras que, a partir de mañana martes, indicó Suriel, el panorama meteorológico estará cambiando con la cercanía de una nueva vaguada: “las posibilidades de lluvias aumentarán en horas de la mañana, pero en la tarde serán mayores los aguaceros con potencial de inundaciones urbanas en el sur, sureste, noreste y norte”.

El miércoles continuará la influencia de la vaguada y el tránsito de los remanentes del frente frío número 22 al norte del Caribe: las lluvias se tornarán entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio dominicano.

En tanto que para jueves y viernes, según pronostica el experto, la vaguada permanecerá dominando el panorama meteorológico, con más períodos lluviosos: en la tarde volverán a registrarse aguaceros fuertes en ocasiones y las posibilidades de inundaciones repentinas estarán presentes en RD.