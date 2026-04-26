Gobierno dominicano presenta avances en la lucha contra el trabajo infantil: más inspecciones y educación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, reafirmó hoy la determinación inquebrantable del Gobierno dominicano, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader Corona, de erradicar definitivamente el trabajo infantil en el país, mediante la aplicación de medidas cada vez más eficaces y sostenidas.

En un informe integral sobre la erradicación del trabajo infantil, el ministro destacó los avances significativos alcanzados y anunció el fortalecimiento continuo del cuerpo especializado del Ministerio de Trabajo, integrado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados y traductores, dedicado exclusivamente a la prevención, detección y erradicación del trabajo infantil a nivel nacional.

Este equipo altamente capacitado, será ampliado en el próximo semestre para reforzar su alcance territorial y capacidad operativa.

Olivares subrayó el extraordinario trabajo preventivo que se desarrolla a nivel nacional, encabezado por la directora de Erradicación del Trabajo Infantil, Hilaria Hilario, mediante el que se realizaron 138 Talleres de Detección,Atención, Referencia, Seguimiento y Erradicación(DARSE), en los que fueron sensibilizadas 6,396 personas, de las cuales 3,285 fueron mujeres y 3,111hombres, triplicando la meta que era de 2,000.

Asimismo, destacó los operativos sistemáticos ejecutados por el cuerpo de inspectores, en coordinación con especialistas de dicha dirección, en todas las provincias y sectores productivos.

Estas acciones mantienen un enfoque intensivo y permanente en territorios agrícolas estratégicos, particularmente en las zonas de producción de caña de azúcar, arroz, banano, tomate, café y cacao, donde se han concentrado esfuerzos de vigilancia, orientación y cumplimiento normativo.

Resultados y proyecciones: más inspecciones, mayor impacto

En el sector agrícola, durante el año 2025, la Dirección de Inspección, acompañada por técnicos de Trabajo Infantil, realizó 5,094 inspecciones. En contraste, solo en el primer trimestre de 2026 ya se han efectuado 1,919 visitas, equivalente al 37.7 % del total del año anterior. De mantenerse este ritmo, se proyecta que al cierre de 2026 se alcanzarán aproximadamente 7,676 inspecciones, lo que representaría un incremento estimado del 50.7 % respecto a 2025.

Particularmente notable es el avance en el sector cañero: mientras en todo 2025 se realizaron 597 inspecciones, en apenas los primeros tres meses de 2026 se han ejecutado 421, equivalente al 70.5 % del total anual previo. Bajo esta tendencia, se estima que el año podría cerrar con alrededor de 1,684 inspecciones, lo que supondría un aumento proyectado del 182 %.

Detección oportuna y respuesta inmediata

En relación con los hallazgos, durante 2025 no se registraron casos de trabajo infantil en las inspecciones realizadas. No obstante, en el primer trimestre de 2026 se identificaron dos casos, lo que evidencia una mayor capacidad de detección en campo y refuerza la necesidad de continuar intensificando las acciones preventivas.

Los casos corresponden a:

* Provincia de Azua: dos menores de 10 y 6 años realizando labores de

recolección de tomates.

* Higüey: tres menores participando en labores de recolección de

arroz.

En ambos casos, el Ministerio de Trabajo actuó de manera inmediata, levantando actas de infracción e implementando medidas correctivas orientadas a la protección integral de los menores, incluyendo:

* Garantía de su reinserción y permanencia en el sistema educativo.

* Seguimiento directo a las familias involucradas.

* Jornadas de sensibilización sobre la normativa vigente.

* Coordinación interinstitucional para la restitución de derechos.

Compromiso nacional articulado

El ministro resaltó el trabajo articulado de todos los sectores vinculados a la protección de la niñez, a través del Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil, instancia que encabeza el Ministerio de Trabajo, en el que participan más de 70 instituciones, que se mantiene en sesión permanente para dar seguimiento a las políticas públicas en esta materia.

Trabajador

“El país avanza con pasos firmes hacia la erradicación total del trabajo infantil. No se trata solo de sancionar, sino de prevenir, educar y proteger. Estamos construyendo una cultura de respeto a los derechos de la niñez, con la participación activa del Estado, los empleadores, los trabajadores y la sociedad en su conjunto”, concluyó el ministro Olivares.