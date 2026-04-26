Más de 3,000 beneficiarios de Supérate comparten experiencias en Dajabón y Montecristi

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como parte del compromiso de pasar “del escritorio al territorio”, la Dirección de Desarrollo Social Supérate se trasladó este sábado a las provincias Dajabón y Montecristi para entablar un diálogo de escucha activa con las familias beneficiarias de sus programas y subsidios, con el objetivo de continuar fortaleciendo el acompañamiento sociofamiliar y garantizar un sistema de protección social cada vez más inclusivo, humano y eficiente.

Al encabezar el acto, la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que con esta iniciativa se busca afianzar los vínculos con las familias participantes, para así identificar y priorizar sus necesidades.

“Estos espacios se conciben como un ejercicio de escucha activa y diálogo social. No solo refuerzan la transparencia y legitimidad de la gestión pública, sino que también permiten reafirmar nuestro compromiso con el bienestar familiar bajo un enfoque de derechos y equidad”, aseguró Jiménez.

En ambos encuentros, a los que asistieron más de 3,000 personas, las familias expresaron sus inquietudes y valoraron el impacto positivo del apoyo económico y el acompañamiento sociofamiliar recibido por parte del Gobierno dominicano, a través de Supérate. Estas jornadas, contaron con la participación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), para la inscripción y entrega de carnés.

En las provincias Dajabón y Montecristi y sus municipios, Supérate impacta a 36,557 familias. De estas, 36,058 cuentan con seguridad alimentaria garantizada a través del subsidio Aliméntate; mientras que Bonogás alcanza a 31,897 y el Bonoluz a 19,239.

El respaldo institucional también se extiende a la comunidad escolar mediante los incentivos Aprende, que llega a 1,602 hogares y Avanza, con una cobertura de 2,159 familias.

Más de 3,000 personas participan en encuentros de Supérate en Dajabón y Montecristi

Asimismo, iniciativas dirigidas a poblaciones específicas, como Supérate Mujer y a familias con niñas, niños y adolescentes continúan ampliando la cobertura social bajo un enfoque inclusivo.

La directora regional Noroeste de Supérate, Nicauri Valdez, destacó el acompañamiento sociofamiliar que se brinda a las familias, a quienes invitó a participar de estos espacios de diálogos y en los programas de capacitación que desarrolla la institución.

En el encuentro que se llevó a cabo en la Escuela La Altagracia, en Dajabón participaron el senador de la provincia, Manuel Rodríguez; la diputada Daritza Zapata, el diputado Adelso de Jesús, y los alcaldes Santiago Riverón, Daniel Fontanilla, Amable Bueno, Tony Morel, Pedro Tejada y la regidora Giabelys Colón.

También estuvieron presentes la subdirectora de Proyectos Sociales de Supérate, Damelia Zapata; la gobernadora provincial, Severina Gil; la exgobernadora Esther Ramírez, así como la encargada de la Oficina Provincial del Ministerio de la Mujer en Dajabón, Evelyn Rumaldo Sosa y el exdiputado Darío Zapata.

En tanto, el acto desarrollado en el Multiuso Ramón Montante Castillo, de Montecristi, contó con la presencia del senador de la provincia Bernardo Alemán Rodríguez, la diputada Johanny Martínez; la alcaldesa Eridania Castro; y de los alcaldes Jesús Jerez, César Molina, Winston Álvarez, Verni Jiménez y Víctor Espinal.

Además, participaron la encargada regional de Gabinete de Políticas Sociales, Carolina Ramírez; el coordinador provincial de Supérate, Esdras Sánchez; y el encargado de la Erradicación del Trabajo Infantil, Juan González.

Esta acción forma parte de la estrategia nacional de acompañamiento sociofamiliar integral, cuyo objetivo principal es consolidar la superación de la pobreza, la protección de derechos y el fortalecimiento de las capacidades en los hogares dominicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.