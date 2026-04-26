Inundaciones, derrumbes y más de 800 desplazados por lluvias en varias provincias

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Las lluvias provocadas por una vaguada continúan generando impactos significativos en distintas zonas del país, con saldo de 173 viviendas afectadas, tres destruidas y 865 personas desplazadas, de acuerdo con el informe de situación número 10 emitido por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) a las 11:40 de la mañana de este domingo.

El reporte preliminar también indica que 22 comunidades han quedado incomunicadas de forma temporal, en medio de un escenario marcado por inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Daños en viviendas e infraestructura

Uno de los territorios más afectados es Puerto Plata, donde las lluvias provocaron inundaciones, desteches y el colapso de viviendas, además de daños en carreteras, puentes y una escuela. Los deslizamientos de tierra interrumpieron vías de comunicación, complicando el acceso a varias comunidades.

En Espaillat, al menos 25 viviendas resultaron inundadas tras el desbordamiento de una cañada, mientras que en Elías Piña las anegaciones obligaron al desplazamiento de varias familias hacia casas de allegados.

También se reportaron situaciones críticas en Pedernales, donde un socavón dejó incomunicadas comunidades, y en Duarte, donde la crecida de ríos aisló temporalmente varias localidades.

Servicios básicos impactados

El informe del COE detalla que las lluvias han afectado el suministro de agua potable, con 17 acueductos fuera de servicio, lo que impacta a más de 113 mil usuarios en distintas demarcaciones.

Provincias bajo alerta

Mapa de alerta

Ante la persistencia de las precipitaciones y la saturación de los suelos, el COE mantiene siete provincias en alerta amarilla y 14 en verde, por el riesgo de inundaciones repentinas y nuevas crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

El organismo advirtió que durante la tarde y primeras horas de la noche continuarán los aguaceros, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional.

Llamado a la prevención

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar ríos y cañadas con alto volumen de agua, así como abstenerse de utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.

Mientras tanto, brigadas de la Defensa Civil, Cruz Roja, bomberos y otras instituciones se mantienen desplegadas en las zonas afectadas, realizando labores de asistencia, evaluación de daños y monitoreo constante ante la evolución de la vaguada.