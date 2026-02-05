Auditoría a Senasa: Cámara de Cuentas revisa ocho líneas prácticamente concluidas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) realizaron una supervisión in situ de los procedimientos de auditoría y fiscalización que ejecuta el órgano de control en diversas instituciones del Estado. Estas visitas se enmarcan en la determinación del actual Pleno de garantizar que todos los procesos de control externo se desarrollen con transparencia, altos estándares de calidad técnica y pleno respeto a los derechos de las entidades auditadas.

Esta primera visita, que forma parte de un proceso de supervisión general de todas las auditorías en curso, fue encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Cuentas, licenciado Francisco Tamárez Florentino, y el miembro del Pleno, licenciado Francisco Franco, ambos integrantes de la Comisión de Auditoría. La jornada se llevó a cabo en las instalaciones del Seguro Nacional de Salud (SENASA), con el objetivo de verificar los avances de la investigación especial forense y de la auditoría financiera que se realizan a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) estatal.

Durante la visita, el vicepresidente de la CCRD y presidente de la Comisión de Auditoría, licenciado Francisco Tamárez Florentino, acompañado del miembro del Pleno Francisco Franco, reafirmó el compromiso de la institución con la pulcritud, la calidad técnica y el estricto apego a las normas nacionales e internacionales que rigen los procesos de auditoría e investigación que se desarrollan en SENASA.

“Existen catorce líneas de investigación; de estas, los equipos de campo tienen ocho prácticamente concluidas, restando únicamente algunos detalles”, precisó Tamárez Florentino.

De igual manera, el miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas y de la Comisión de Auditoría, licenciado Francisco Franco, garantizó los altos estándares de transparencia, eficiencia y rigor técnico y jurídico con los que el órgano auditor lleva a cabo las indagatorias en el Seguro Nacional de Salud.

“Además de cumplir con los plazos establecidos, nos mantenemos trabajando de manera coordinada en una mesa técnica investigativa con los órganos de persecución penal, con el objetivo de articular las líneas de hallazgos, siempre con respeto a las atribuciones constitucionales y legales de cada institución y bajo un enfoque de colaboración interinstitucional. Estamos realizando un trabajo exhaustivo, tal como lo espera la sociedad dominicana, procurando presentar un informe profundo y completo, tomando en cuenta que la Ley núm. 18-24 establece que los informes de la Cámara de Cuentas constituyen un elemento probatorio de primer orden”, sostuvo Franco.

Ambos funcionarios resaltaron la profesionalidad, la capacidad técnica y el compromiso ético del personal auditor de la Cámara de Cuentas. “Entregaremos un trabajo dentro del tiempo requerido, con la debida presteza y calidad, que sirva de referencia, respetando siempre los plazos, el debido proceso y los criterios que establece la ley para este tipo de auditorías”, señaló Francisco Franco.

Durante el encuentro con los equipos auditores que ejecutan la fiscalización en la ARS estatal, la Comisión de Auditoría de la Cámara de Cuentas informó que se prevé que el informe preliminar de la investigación a SENASA esté listo en un plazo no mayor de tres meses.

El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, presidido por la doctora Emma Polanco Melo e integrado por el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, mantiene una supervisión directa, técnica y permanente de los procesos de auditoría, reafirmando su firme compromiso con la transparencia, la ética, el cumplimiento de la Ley núm. 18-24 y el mandato constitucional de fiscalización y rendición de cuentas.