Aulas al fin ocupadas por estudiantes luego del asueto navideño

Las aulas volvieron a la normalidad ayer y en centros educativos del Gran Santo Domingo la asistencia de estudiantes fue muy alta, tras las vacaciones navideñas y el Año Nuevo.

Directores consultados durante un recorrido realizado por este diario coincidieron en que mantuvieron contacto con los padres y tutores para incentivar a sus hijos a reintegrarse tras el largo asueto.

Uno de los ejemplos de salones concurridos ocurrió en el liceo Juan Pablo Duarte. Su director, Victorino Germosén, señaló que los 900 estudiantes matriculados asistieron, y llegaron con asignaciones que les dejaron sus maestros.

En la escuela Fidel Ferrer, el ambiente fue similar. Amarilis Camarena, directora, destacó que los estudiantes no estuvieron desconectados y que la reintegración incluyó las tareas realizadas.

Mientras que, en la escuela Aída Cartagena Portalatín, la asistencia fue completa, su director José García recordó que deben terminar a tiempo el calendario escolar y evitar contratiempos.

En otros centros, como la escuela República Dominicana, el Liceo Unión Panamericana y las escuelas República de Cuba, República de Colombia y Estados Unidos, tuvieron un amplio flujo de estudiantes,.

El retorno

Asimismo, en las barriadas de la capital fue notorio el flujo de estudiantes dirigiéndose a sus respectivos centros junto a sus padres, mientras otros llegaron en los autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE).

La alegría fue palpable donde junto a abrazos y anécdotas, niños y adolescentes recibieron a sus compañeros en medio de los actos de bienvenida en presencia de sus comunidades educativas para un buen inicio de docencia.

Durante el recorrido, también fue observada una alta presencia de agentes de la Policía Escolar, y la llegada oportuna del desayuno escolar a los centros que operan fuera de la tanda extendida.

Confusión por fecha inicio

La reanudación de clases estaba pautada por parte del Ministerio de Educación para el 6 de enero, verdadero Día de Reyes.

Sin embargo, esto generó un amplio rechazo por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), la cual manifestó que el reingreso sería el miércoles 7. Criticaba que quedaban inconclusas vacaciones de los docentes.