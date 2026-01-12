Gobierno destruye más de 24 millones de productos ilegales en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón, junto al ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, y la procuradora adjunto Jonatan Barón, de la Unidad de Propiedad Intelectual y Comercio Ilícito de la Procuraduría General de la República, encabezaron la incineración de 24,633,579 unidades de mercancías ilícitas incautadas en diversos operativos realizados en todo el país.

Durante la jornada, que contó con la presencia del extitular del MICM, Víctor -Ito- Bisonó, se destruyeron 16,983,993 unidades de medicamentos, 17,143 unidades de estimulantes sexuales, 38,983 botellas de alcohol, 1,578 litros de clerén y 7,591,882 unidades de tabacos, decomisados en operativos coordinados por la Mesa de Ilícitos, instancia que preside el ministro Sanz Lovatón y que articula los esfuerzos interinstitucionales contra el contrabando y el comercio ilegal.

Sanz Lovatón destacó que esta acción constituye un mensaje contundente contra el contrabando y el comercio ilícito, al tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno en proteger la salud de los consumidores y garantizar la formalidad del comercio.

“Cada unidad que destruimos es un espacio de mercado que recupera el empresario honesto, quien paga sus impuestos y genera empleos dignos”.

De su lado, el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre, reiteró el compromiso del Ministerio de Defensa en la lucha contra el tráfico de sustancias ilegales. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de las instituciones que operan en la frontera y en todo el territorio nacional, como el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ceccom, así como la colaboración constante entre estas para combatir el comercio ilícito.

En representación de la Procuraduría General de la República, el magistrado Jonathan Baro Gutierrez, encargado de la Unidad de Propiedad Intelectual, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para combatir el comercio ilegal y proteger la propiedad intelectual en el país.

“Es una muestra de como lo hemos hecho cada dos meses, junto a todas las entidades de la Mesa de Ilícitos. El mensaje es que no vamos a permitir los ilicitos y mas aquellos que ponen en riesgo la salud de los ciudadanos”, advirtió el magistrado Baro.

El evento también contó con la participación de altos mandos militares, como el general de brigada José Eriberto Rodríguez Coste, en representación del Cesfront, y el general de brigada César Miranda Mañón, en representación del Ceccom, el el director general del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), Néstor Matos Ureña y Erick Pérez, representante de la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo (ASOCIGAR) .