Autora ucraniana gana premio de poesía

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El poemario ‘Tanta noche adentro’, de la poeta ucraniana Salomea Slobodian (Kiev, 1998), ha sido elegido ganador de la I edición del Premio Hispanoamericano de Poesía “José Mármol”, que convocan la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y Valparaíso Ediciones con el apoyo del Centro Cultural de España.

Así lo dio a conocer el jurado, integrado por el poeta y académico Plinio Chahín y por Denis Mota en representación de la Biblioteca Pedro Henríquez Ureña y el poeta Fernando Valverde en representación de la editorial. El jurado estuvo presidido por José Mármol, que presencia las deliberaciones sin participar de ellas.

Los miembros del tribunal, que alcanzaron su decisión por consenso, consideraron que la obra ganadora se trata de “un libro en el que se reúnen diferentes tradiciones, con un espíritu muy integrador y una delicadeza capaz de convertir cualquier elemento cotidiano en material poético”.

Una vez abierta, la ganadora resultó ser Salomea Slobodian, una poeta ucraniana residente en España que escribió el libro en su segunda lengua, lo que resulta de gran excepcionalidad.

Salomea Slobodian nació en Kiev, Ucrania, en el año 1998. Es Doctora en Filosofía y trabaja como docente en la Universidad de Navarra y en la Universidad Internacional de “La Rioja”. Además de su obra poética se desempeña como violinista. “Para mí la música es como una historia que está dentro y que hay que saber contarla”. Además, ha publicado dos poemarios en ucraniano, “El polvo de la reina sin filtrar” y “Rododentro”.