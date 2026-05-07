Estaba dentro de su casa cuando bala la hirió en Boca Chica

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La Policía Nacional investiga un ataque a tiros ocurrido en el sector Monte Adentro, de Andrés, Boca Chica, donde un reconocido delincuente fue ultimado y una mujer resultó herida de bala de manera colateral mientras ésta se encontraba dentro de su vivienda.

El fallecido fue identificado como Fray José Alcántara Zapata y/o Fray José Alcántara Báez, de 37 años, quien murió a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

Al ser depurado, figura con cinco registros policiales, incluyendo cuatro por homicidio y uno por robo.

En el hecho también resultó herida Edili Mariano Tejeda, de 31 años, luego de que un proyectil penetrara a su vivienda mientras se encontraba en el interior.

Policía Nacional investiga ataque a tiros que dejó un delincuente muerto y una mujer herida en Boca Chica

Según el informe preliminar, el hoy occiso se desplazaba en una motocicleta por la calle Los Chimino esquina calle H, cuando fue interceptado por varios individuos que viajaban en una jeepeta, desde donde le realizaron múltiples disparos antes de huir.

Miembros de la Policía Científica recolectaron en la escena 69 casquillos calibre 9mm, 14 calibre 5.56, además de proyectiles y chaquetas.

La institución informó que profundiza las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho.