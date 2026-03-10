Autoridades buscan regular uso de celulares en centros educativos públicos y privados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este martes la reunión del Consejo Nacional de Educación (CNE) en la que fue socializada y aprobada la Estrategia Nacional de Educación Digital, enfocada en el pensamiento computacional y la inteligencia artificial.

Esta iniciativa, que se enmarca en la Hoja de Ruta de la gestión, está alinea con la Agenda Digital 2030 y tiene como objetivo principal conducir la transición de la escuela hacia un entorno social y cultural mediado por tecnologías digitales, integrando de manera transversal el pensamiento computacional y las competencias en inteligencia artificial en el currículo, en lugar de crear asignaturas específicas.

La estrategia busca enriquecer y fortalecer el currículo vigente, elevando la calidad de las mediaciones pedagógicas y formando estudiantes capaces de comprender, usar y cuestionar las tecnologías digitales con criterios cognitivos y éticos.

La implementación de la misma está dividida por fases, la primera, ideada para empezar en septiembre del presente año, comprende la preparación básica para la implementación, la segunda, la ejecución progresiva y acompañada, y, finalmente, la fase de consolidación, ajuste y escalamiento, con que se buscará la sostenibilidad, la mejora de la calidad del modelo y la expansión de la oferta educativa digital.

Asimismo, se socializó una propuesta para regular el uso de dispositivos móviles en los centros educativos públicos y privados, basada en principios como el enfoque pedagógico, el aprendizaje, el desarrollo integral, el uso regulado y proporcional, la ética y protección de datos, la inclusión y equidad, y la corresponsabilidad.

El ministro Luis Miguel De Camps, explicó que el objetivo fundamental de esta regulación no es restringir la tecnología per se, sino gestionarla para proteger el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, indicó que la iniciativa continuará siendo socializada con los diversos actores del sistema, y se abrirán canales para recolectar sugerencias y recomendaciones que enriquezcan el documento.

Otro punto importante de la agenda agotada este martes, fue la propuesta de modificar la orden departamental que regula el Premio Magisterial, en respuesta a una solicitud del CNE en 2024, para clarificar los criterios de selección y considerar resultados de evaluación de desempeño y calificaciones de los estudiantes.

El objetivo de esta modificación es aclarar los criterios y los roles de las comisiones para un proceso de selección más oportuno y justo. De igual forma, se espera recibir sugerencias y mejoras de los miembros del Consejo para integrar en la propuesta final.

En la reunión celebrada este martes fueron juramentados los nuevos integrantes del Consejo Nacional de Educación, Rafael E. Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Maira Morla Pineda, directora del Instituto Nacional de Educación Técnico Profesional (Infotep), y Franco de los Santos, director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima).

También estuvo presente el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien anunció que la República Dominicana será anfitriona de la reunión ordinaria de ministros de Educación y Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA), del 16 al 18 de junio del presente año.