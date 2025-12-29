Muerte de Perla en Los Guandules: familia del militar alega intento de asalto

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El hermano del mayor del Ejército de la República Dominicana (ERD), Diego Geraldo Mesa Arismendy -señalado como el presunto responsable de la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años- ofreció este lunes su versión de los hechos ocurridos en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

César Augusto Mesa Arismendy relató que fue su hermano quien lo llamó en la madrugada para contarle lo sucedido.

“Él me dice que iba para su casa, él no vive precisamente en La Ciénega, vive en Sabana Perdida. Me llamó como a las 5:30 de la mañana para contarme lo que había sucedido, que unos desaprensivos se le habían acercado, intentaron arrebatarle la pistola”, afirmó.

Según su testimonio, la joven se encontraba acompañada de personas vinculadas a actividades delictivas, versión que ha sido rechazada por la familia de la víctima.

“Lamentablemente la muchacha andaba con esos tipos que no son angelitos, delincuentes declarados, jefes de bandas, que todo el mundo lo sabe en el barrio, entonces, ahora quieren como tergiversar la información”, sostuvo.

Agregó que su hermano, al sentirse amenazado, reaccionó.

“A él intentaron arrebatarle la pistola, él como guardia táctico, más de 20 años en el Ejército, no se iba a dejar acorralar de un delincuente. Él reaccionó a la acción. Reaccionó halando, tiró un disparo. Pero cómo iba a saber que esa niña tan pulcra andaba con miembros de una banda de delincuentes”.

Madre de la víctima niega versión

La madre de la joven, Linette Pacheco, negó categóricamente esa versión y pidió que las autoridades profundicen las investigaciones.

“Busquen todas las pruebas y videos”, exigió, al asegurar que en las imágenes se observa que la persona que disparó “está agachada detrás de algo” y que “cuando pasa el segundo motor él le dispara”.

Proceso judicial en curso

Mientras tanto, el abogado Narciso Martínez Castillo informó que los padres de la víctima presentaron una querella formal ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y que se espera que el Ministerio Público solicite medida de coerción contra el imputado.

Sobre el caso

Perla Jokasta Santos Pacheco, de 19 años, falleció a causa de una herida de proyectil de arma de fuego en la cabeza. El hecho ocurrió la madrugada del 26 de diciembre de 2025, en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional.

Según explicó su madre, la joven se encontraba sentada frente a su vivienda cuando unos amigos la invitaron a salir en motocicletas a echar gasolina.

De acuerdo con el informe oficial, durante la investigación se realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del disparo que acabó con la vida de la joven.

Mesa Arismendy fue arrestado conforme a los procedimientos legales y permanece bajo custodia, a la espera de ser presentado ante el Ministerio Público para los fines correspondientes.