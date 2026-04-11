Autoridades cierran Puente Flotante de Santo Domingo por una hora y media

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) ordenó sobre cierre del Puente Flotante de Santo Domingo por aproximadamente una hora y media debido al paso de una embarcación.

Agentes de la DIGESETT se encuentran en el lugar viabilizando el tránsito y orientando a los conductores.

Las autoridades exhortan a la población a tomar rutas alternas y mantenerse atentos a la actualizaciones de la organismos de tránsito.