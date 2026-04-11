Ofrecen nuevos detalles sobre desalojo de la plaza comercial Teleofertas

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La Policía Nacional informó este sábado que desplegó un contingente de unidades especializadas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, en apoyo a la ejecución de una orden judicial de desalojo.

La intervención responde a una resolución emitida por el Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, que autoriza el uso de la fuerza pública para proceder con el desalojo por ocupación ilegal.

De acuerdo con la institución, la medida se sustenta en la Resolución No. 052, de fecha 2 de febrero de 2026, basada en el artículo 48, párrafo II, de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, así como en los artículos 5, 7 (numeral 10) y 19 de la Ley 396-19, que regulan el uso de la fuerza pública para la ejecución de medidas dentro de un plazo de 90 días.

El procedimiento recae sobre los inmuebles identificados como el solar No. 4 de la manzana No. 2228 y el solar No. 1-PRO-C-1 (porción D), ambos ubicados en el Distrito Catastral No. 1 del Distrito Nacional, con una extensión superior a los 4,300 metros cuadrados. Según las autoridades, los derechos sobre estos terrenos están respaldados por certificados de título y certificaciones legales correspondientes.

En el operativo participan unidades antimotines, preventivas, tácticas y de inteligencia, en coordinación con los alguaciles responsables del proceso.

La Policía Nacional precisó que su rol se limita a garantizar el orden público, proteger la integridad física de las personas presentes y prevenir incidentes, actuando bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos fundamentales.

La institución reiteró su compromiso de apoyar a las autoridades judiciales para asegurar que este tipo de procedimientos se realicen de manera pacífica y conforme a la ley.