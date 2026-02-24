Autoridades dicen habilitan 80 % sistema tras fallo eléctrico total

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

Anoche el servicio eléctrico nacional había sido restablecido en un 80 %, luego de una falla mayor registrada en la mañana en el Sistema Interconectado (SENI), lo que provocó la salida del sistema de electricidad en gran parte del territorio, sin embargo reportes recibidos desde distintos puntos del país indican que fue un apagón general.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que la avería ocurrió por el disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa–Villa Duarte, provocando la interrupción del servicio energético.

En un comunicado, la entidad aseguró que desde el primer momento activaron los protocolos de emergencia y estabilización, para la recuperación progresiva y ordenada del sistema.

No afectó labor hospitales

Según Joel Santos, ministro de Energía y Minas, los servicios esenciales, como hospitales, sistemas de agua potable, aeropuertos y transporte masivo, operaron conforme a sus sistemas de respaldo.

Agregó que la red de transporte urbano estuvo en funcionamiento y que un porcentaje significativo de las principales intersecciones semaforizadas continuaron en operación.

“El proceso de recuperación transcurre de manera ordenada y bajo criterios técnicos. Nuestra prioridad es garantizar una reposición segura y progresiva, para asegurar la estabilidad del sistema y evitar afectaciones adicionales”, expresó Santos, quien precisó que a la medianoche el sistema podría estar restablecido en su totalidad.

Indicó que diversas zonas del país tienen el servicio restablecido de manera parcial o total y otras continúan integrándose de forma progresiva.

En Santiago, por ejemplo, pasadas las 10:30 de la noche, algunas localidades no tenían energía eléctrica, entre ellas Gurabo, ensanche Libertad y El Invi.

Las autoridades dijeron que en esa comunidades el servicio volvería a funcionar a las 11:00 de la noche.

Las vías públicas de Santiago estaban congestionadas porque los semáforos no funcionaban por falta de luz, agravado por falta de agentes de la Digesett.

El Metro continuó normal

Según el ministro Joel Santos, las instituciones del sector trabajan de manera continua para lograr la reposición total del servicio en el menor tiempo posible.

De su lado, la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó que todas las líneas del Metro de Santo Domingo operaron con normalidad, gracias a la activación de sus sistemas de generación eléctrica de emergencia.

Indagarán causas evento

Las autoridades adelantaron que una vez restablecido el sistema eléctrico, iniciarán investigación técnica para determinar con precisión las causas del evento.