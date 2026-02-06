Autoridades firman carta en Dubai para celebrar Diálogo en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- Autoridades dominicanas anunciaron ayer aquí la firma de una Carta de Intención que formaliza la voluntad de realizar a finales de 2026 un Diálogo Regional del World Governments Summit para América Latina en la República Dominicana, lo que consolida al país como puerta de entrada estratégica entre Medio Oriente y la región latinoamericana.

El anunció fue hecho en el World Governments Summit 2026 que concluyó ayer con la participación de cientos de jefes de estados y de gobiernos que analizaron diversas perspectivas de desarrollo integral.

La Carta fue firmada por H.E. Mohammad Abdullah Al Gergawi, ministro de Cabinet Affairs y Chairman of the World Governments Summit y el ministro Víctor Bisonó en presencia como testigos del presidente dominicano, Luis Abinader y de Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernante del Emirato de Dubái.

Esa iniciativa es parte de la visión del presidente Abinader de posicionar a República Dominicana como un hub regional de diálogo, inversión y cooperación internacional, aprovechando su estabilidad institucional, su apertura económica y su ubicación estratégica en el hemisferio.

El World Governments Summit tendrá una agenda ampliada y mayor alcance, orientada a profundizar la integración entre América Latina y Medio Oriente, promover la inversión proveniente de los Emiratos Árabes Unidos y fortalecer el diálogo entre autoridades de alto nivel de gobierno, el sector privado y tomadores de decisiones.

Se recuerda que la República Dominicana sentó un precedente histórico en 2025, al acoger el primer diálogo regional del World Governments Summit realizado fuera de los Emiratos Árabes Unidos, convirtiéndose en el primer país anfitrión en América Latina de una iniciativa de ese tipo.

El World Governments Summit firmó en 2025 un Memorando de Entendimiento con el Centro de Análisis para Políticas Públicas (CAPP), estableciendo un marco de cooperación institucional para el desarrollo de iniciativas de diálogo, análisis de políticas públicas y vinculación internacional.

Bajo ese Memorando de Entendimiento, el Diálogo Regional del World Governments Summit en República Dominicana se estaría realizando en coordinación con el CAPP, fortaleciendo el componente técnico, académico y de políticas públicas del encuentro.

Con el anuncio se confirma la continuidad de esa visión iniciada en 2025 y se profundiza con una actividad de mayor escala, una agenda estratégica reforzada y una clara vocación de impacto regional.

El Summit América Latina – World Governments Summit 2026 buscará consolidar al país como un puente natural entre Medio Oriente y América Latina, reuniendo a líderes gubernamentales, empresarios, inversionistas, organismos internacionales y expertos globales.

Sus objetivos son fomentar la cooperación estratégica entre ambas regiones; impulsar flujos de inversión desde los Emiratos Árabes Unidos hacia América Latina; intercambiar mejores prácticas de políticas públicas y debatir los grandes desafíos y oportunidades del desarrollo, la gobernanza y la economía global.

En la firma se resaltó el papel de República Dominicana como plataforma de diálogo global y articulador regional, fortaleciendo su proyección internacional y su liderazgo en la construcción de puentes entre regiones clave del mundo.

El presidente Luis Abinader viajó a Dubai, Emiratos Arabes Unidos, el pasado domingo para participar en la World Governments Summit 2026 que inició el pasado martes.