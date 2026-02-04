Luis Abinader invita árabes a invertir en República Dominicana; cita avance

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.– El presidente Luis Abinader invitó ayer a inversionistas de los Emiratos Árabes aprovechar las oportunidades que ofrece República Dominicana en sectores como turismo, zonas francas, industria, agricultura, tecnología y afirmó que puede ser la puerta de entrada a un mercado regional dinámico.

Consideró necesario seguir invirtiendo en seguridad, tecnología y fortalecimiento policial para enfrentar el crimen internacional, al tiempo que se impulsa una economía cada vez más diversificada.

El mandatario dominicano habló en una entrevista que concedió a Abu Dhabi TV, tras participar en la ceremonia inaugural de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 (World Governments Summit – WGS), considerado como un escenario de alto nivel internacional.

El acto lo encabezó H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Gobernante de Dubái. Estuvieron jefes de Estado, de gobierno y más de 500 ministros.

El presidente Abinader definió que la estabilidad democrática, respeto al Estado de derecho y la fortaleza institucional como factores clave para atraer inversiones.

“Hay mucho que podemos hacer juntos”, dijo, al tiempo que aseguró que el país está abierto a la inversión y listo para desarrollar grandes proyectos, en alianza con socios internacionales.

Ponderó la importancia de compartir los éxitos del país y aprender de las experiencias de otras naciones para continuar creciendo y mejorar la calidad de vida de los pueblos.

Estimó que foros como ese son una gran oportunidad para intercambiar ideas, programas y casos de éxito que puedan ser valorados y aplicados en República Dominicana

Refirió que en la pandemia por COVID-19 el país tuvo que improvisar ante un escenario sin precedentes y que se mantuvo a la vanguardia de nuevas ideas, siendo la tercera nación en aplicar la combinación de dos vacunas, lo que calificó un gran éxito.

Resaltó que la implementación de un programa especial dirigido a jóvenes de entre 14 y 24 años que abandonan la escuela, es una iniciativa que ha contribuido a reducir riesgos sociales.

Señaló que, aunque República Dominicana no es un gran generador de contaminación, podría ser afectado por el desafío que representa el cambio climático y sus secuelas, por lo que apoya el control.

Resalta crecimiento República Dominicana

El chairman y CEO del grupo logístico global DP World, sultán Ahmed bin Sulayem, resaltó el crecimiento sostenido de República Dominicana y consideró que el país se ha consolidado como un destino confiable para la inversión internacional, impulsado por su estabilidad, liderazgo y confianza.

“El país es atractivo porque hay confianza, hay flujo económico y hay un Gobierno que apoya el desarrollo de los negocios, dijo Ahmed bin Sulayem, en el panel de alto nivel que se celebró en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, en Dubai, que se inició ayer y termina mañana.

Refirió que su organización cuenta con 25 años de presencia en territorio dominicano, etapa en la que ha desarrollado proyectos claves de infraestructuras logística y aeroportuaria que fortalecen la conectividad entre Estados Unidos y América Latina, facilitando la integración a cadenas globales de suministro.

“Cuando empezamos, el aeropuerto era solamente un punto de transición, pero se identificó un alto potencial estratégico al observar este maravilloso espacio entre el aeropuerto y el puerto, en términos de valor agregado”.

Sobre la magnitud de la apuesta financiera del grupo, dijo que, “invertimos alrededor de US$750 millones en la expansión”, que permitió multiplicar la capacidad operativa. “Pasamos de 900 mil a 3.1 millones de contenedores”.

Valoró el clima de negocios, que es atractivo porque hay confianza.