Casi diez meses de la tragedia del Jet Set, las heridas siguen abiertas

Han pasado casi diez meses desde el desplome del techo de la discoteca Jet Set, un hecho que dejó más de doscientas víctimas y marcó la memoria colectiva del país. Lo que comenzó como una noche de música y celebración terminó convertido en una de las mayores tragedias urbanas de la capital, 236 muertos, cientos de heridos u familias rotas en mil pedazos.

Familiares de victimas Jet Set llegan al Palacio de Justicia

Familiares de los fallecidos aún reclaman justicia y transparencia en el proceso judicial que involucra a los propietarios del establecimiento.

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó recientemente un contraperitaje solicitado por la defensa, lo que acerca el caso al juicio de fondo.

Parientes víctimas del Jet SetAlexis Monegro

Vecinos y sobrevivientes relatan que el desplome no solo arrebató vidas, sino también confianza en la seguridad de los espacios públicos. “Fue como si el techo se llevara parte de nuestra historia”, expresó Patricia Ovalle periódico Hoy.

Expertos en infraestructuras, como el arquitecto Edward Alcántara, insisten en la necesidad de peritajes independientes que determinen las causas exactas del colapso, subrayando que sin un análisis técnico riguroso no se podrán establecer responsabilidades claras ni prevenir futuros desastres.

A diez meses, el Jet Set sigue siendo símbolo de dolor y advertencia. La sociedad dominicana espera que la justicia avance y que las lecciones aprendidas se traduzcan en normas más estrictas de seguridad, para que nunca más una noche de fiesta se convierta en tragedia.