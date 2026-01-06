Avenida Duarte con París vive Día de Reyes con ventas apagadas

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Este Día de los Reyes Magos, la tradicional intersección de la avenida Duarte con París, reconocida por la alta concentración de surtidoras y tiendas chinas que suelen ofertar juguetes a bajo costo, estaba casi vacía, con baja oferta y variedad. Hoy es la conmemoración pero el feriado fue movido para ayer.

La reconocida avenida mostraba un panorama distinto al de años anteriores, en los que desde semanas anteriores a la festividad, las calles y aceras estaban repletas de vendedores informales y las tiendas abarrotadas en busca del regalo ideal para hacer sentir especial a los niños.

En este 2026 la actividad comercial luce tímida. Muchos de los establecimientos exhibían las mercancías sin el dinamismo habitual, mientras que los compradores paseaban por los pasillos con cautela y comparaba los precios entre un juguete y el otro.

En cuanto a los costos, las valoraciones de los consumidores se encontraba dividida entre aquellos que aseguran que aún es posible encontrar juguetes a precios asequibles y quienes consideran que los productos presentan precios elevados por la calidad, lo que les dificultaba cumplir con la tradición familiar, sin afectar el presupuesto.

“Este año los juguetes no están como yo esperaba, vengo desde Villa Consuelo caminando, buscando un juguete para mi niña, pero todo está muy caro y los juguetes muy chiquitos”, se quejó una joven identificada como Carmen.

Otro joven que se disponía a comprar juguetes para sus hermanos menores, opinó que aunque los precios están asequibles, la variedad y calidad no eran buenas.

“Estoy buscando una patineta para mi hermano, pero las que he visto no me han gustado”, dijo.

De su lado, la señora Darleen afirmó que aunque las peticiones de sus hijos para el Día de Reyes no encajaban con lo ofertado por las tiendas de la zona, los precios en la Duarte con París “están más baratos que en otros lados”.

Los consultados por HOY entienden que la disminución en el flujo de compra y venta de juguetes en una de las zonas consideradas tradicionalmente como de las más económicas, puso de manifiesto cómo la realidad económica de muchas familias impacta de manera directa en el consumo durante una de las festividades más simbólicas y esperada por los niños, como lo es el Día de los Reyes Magos, convirtiéndose así en una amenza para la tradición.