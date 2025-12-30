Unas las medidas implementadas fue el cobro de una multa por mal estacionamiento en zonas críticas del Distrito Nacional, con un monto de RD$5,000.

Avenidas y calles donde cambiaron los giros a la izquierda y las nuevas reglas en Santo Domingo

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado: La ciudad de Santo Domingo incrementa su parque vehicular cada año, y con ello se agrava la congestión crónica del tránsito, lo que provoca que los ciudadanos puedan perder hasta 74 minutos al desplazarse de un punto a otro. Ante esta realidad, el Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano puso en marcha a principio de julio el plan denominado "RD se Mueve", que comprende la adopción de un conjunto de medidas destinadas a reorganizar la movilidad en las vías más críticas del Gran Santo Domingo. Los cambios incluyen la eliminación de giros a la izquierda, nuevos límites de velocidad y la sincronización semafórica. A continuación, presentamos un resumen de las nuevas reglas que regulan el tránsito en la capital: Prohibición de giros a la izquierda Las primeras acciones se enfocaron en priorizar 38 intersecciones de la ciudad, donde se formaban embotellamientos vehiculares provocados por los giros a la izquierda. Tal es el caso de la avenida Lope de Vega con calle Padre Fantino Falco, Lope de Vega con Gustavo Mejía Ricart y Lope de Vega con calle Max Henríquez Ureña. <meta itemprop="name" content="RD Se Mueve: ¿Cómo marcha la Tiradentes ante la prohibición de giro a la izquierda?"><meta itemprop="description" content="RD Se Mueve: ¿Cómo marcha la Tiradentes ante la prohibición de giro a la izquierda?"><meta itemprop="uploadDate" content="2025-07-21T13:56:07.000Z"><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/YnL8k1eWRAFKtALEH/x120"><meta itemprop="duration" content="P41S"><meta itemprop="embedUrl" content="https://geo.dailymotion.com/player/xh27f.html?video=x9nbd4e"><script src="https://geo.dailymotion.com/player/xh27f.js" data-video="x9nbd4e"></script> ?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen title="Reproductor de vídeo de Dailymotion" allow="autoplay"> ?autoplay=1" width="100%" height="100%" allowfullscreen title="Reproductor de vídeo de Dailymotion" allow="autoplay">

Posteriormente en la avenida Tiradentes, en las intersecciones Frank Félix Miranda, Roberto Pastoriza, Rafael Augusto Sánchez, Carlos Sánchez y Salvador Sturla.

De igual forma en la Abraham Lincoln con Andrés Julio Aybar y Máximo Gómez con Pedro Livio Cedeño. Además, en los cruces de la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy y la avenida Núñez de Cáceres con 27 de Febrero.

Primera fase «escalonada de RD se Mueve» . Fuente externa

Nuevos horarios laborales

La iniciativa también incorpora el escalonamiento de los horarios laborales en instituciones públicas, como Pasaportes, Migración, Aduanas, Impuestos Internos, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), entre otras.

“Las instituciones públicas, con presencia en el Gran Santo Domingo, deberán dividir el 70 % de su personal en los horarios de 7:00 a. m. - 3:00 p. m. y de 7:30 a. m. – 3:30 p. m.; mientras que el 30 % se podrá mantener en su horario habitual, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.”, informó el Ministerio de Administración Pública (MAP) mediante la Circular 008962, emitida el pasado 18 de junio.

En tanto, las entidades que operan con turnos rotativos o 24/7, como hospitales y centros de emergencia, mantienen su esquema habitual, adaptando sus áreas administrativas al escalonamiento donde sea posible.

Gestión horaria en vías principales y sincronización semafórica

Asimismo, se implementaron estrategias temporales de control vehicular en las avenidas Luperón, Núñez de Cáceres, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Lope de Vega, Tiradentes, Máximo Gómez, Dr. Delgado, México, Pedro Henríquez Ureña y en el corredor Rómulo Betancourt–Simón Bolívar, con el objetivo de agilizar el flujo en momentos clave del día, especialmente en las horas pico (6:00 a.m. a 9:00 a.m. y 4:00 p.m. a 6:00 p.m.).

A la lista de medidas implementadas por las autoridades de transporte, también se suma la optimización semafórica en 11 de 14 corredores troncales, y la implementación de carriles en contraflujo.

Parquéate Bien

Otra de las medidas implementadas fue el cobro de una multa por mal estacionamiento en zonas críticas del Distrito Nacional, con un monto de RD$5,000. De este total, RD$1,000 corresponden a la DIGESETT y los RD$4,000 restantes cubren los costos de grúa, traslado y custodia del vehículo.

Las áreas donde actualmente se ejecuta el programa Parquéate Bien incluyen:

Piantini

Naco

Ensanche Paraíso

Ensanche Serrallés

Centro de retención vehicular

La operación será gestionada desde el Centro de Retención Vehicular 27 de febrero, ubicado entre las avenidas Winston Churchill y Defilló.

«Este centro cuenta con vigilancia 24/7, cámaras de seguridad, iluminación adecuada y un área de atención al ciudadano», se indicó.

Plan "Parquéate Bien que ejecuta el Intrant en diversas calles del Distrito Nacional.Fuente externa

Opciones de parqueo público y privado

Actualmente, los ciudadanos pueden utilizar parqueos privados de uso público disponibles en puntos claves del Polígono Central, entre ellos:

– Calle Tetelo Vargas (Naco)

– Av. Fantino Falcó

– Calle Lic. Carlos Sánchez

– Calle Rafael Augusto Sánchez

– DC Parking (Andrés Julio Aybar y Av. Abraham Lincoln)

Medidas para mejorar el tránsito en inicio escolar 2025-26

El Gabinete de Transporte también ejecutó, el pasado lunes 25 de agosto, un conjunto de acciones para mejorar el flujo vehicular en las inmediaciones de más de 20 centros educativos del Distrito Nacional, de cara al inicio del año escolar 2025-2026.

Las medidas incluyen patrones de circulación sugeridos para los padres, canalización de carriles con conos para la dejada y recogida de estudiantes, salidas escalonadas por niveles, promoción del transporte compartido y asistencia de agentes de tránsito. La Alcaldía del Distrito Nacional también participa con la señalización de las zonas escolares.

Entre los colegios con mayor impacto en la movilidad figuran Loyola, Quisqueya, Claret, Babeque, Lux Mundi y Saint George School, entre otros. Estos centros inciden directamente en importantes vías como las avenidas John F. Kennedy, 27 de Febrero, Gustavo Mejía Ricart y Tiradentes.

Cascos certificados

En esa misma línea de regulación del tránsito y fortalecimiento de la seguridad vial, tanto en la capital como en el resto del país, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) emitió recientemente la Normativa Técnica sobre el Estándar Homologado de los Cascos de Protección Personal, la cual establece las características y requisitos que deberán cumplir los cascos utilizados por conductores y pasajeros de motocicletas.

La disposición, sustentada en el artículo 157 de la Ley 63-17 y el Decreto 256-20, establece que solo serán considerados homologados los cascos que cumplan con estándares internacionales certificados por laboratorios acreditados bajo la norma ISO/IEC 17025.

Uso de cascos en conductores y pasajeros de motocicletas: reacciones y acciones claveFuente externa

Estos incluyen:

UN/ECE 22-06 (Unión Europea)

FMVSS No. 218 (DOT), SNELL M2020/M2025, GB 811-2022 (China)

QCVN 2:2021/BKHCN (Vietnam), IS 4151:2015 (India)

NTC 4533 (Colombia)

NBR 7471 (Brasil), JIS T 8133:2015 (Japón)

BS 6658:1985 (Reino Unido).

También se admitirán los cascos bajo el estándar UN/ECE 22-05 mientras continúe vigente.

Además, detalla que los cascos homologados deben contar con una coraza exterior rígida, un sistema de absorción de impacto y una retención ajustable, garantizando la máxima protección de la cabeza del usuario.

Uso obligatorio para conductor y pasajero

La institución indicó que el uso del casco homologado es obligatorio tanto para el conductor como para el pasajero, y que deberá llevarse colocado correctamente y abrochado durante todo el trayecto.

Resultados

Según lo informado recientemente por el Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano, el plan RD Se Mueve ha completado más del 70 % de sus acciones previstas en su primera etapa, logrando mejoras de hasta un 30 % en las velocidades promedio en corredores viales principales del Gran Santo Domingo.

“Con más del 70 % de las acciones planificadas ya ejecutadas, los resultados evidencian una gestión eficiente y coordinada, impactando directamente en el ordenamiento de la ciudad y en la seguridad vial” Gabinete de Transporte.

Miembros del Gabinete de Transporte del Gobierno dominicanoFuente externa

En materia de fiscalización, las autoridades resaltaron que más de 700 agentes de DIGESETT equipados con cámaras corporales reforzaron el control y la transparencia en las vías.

“Desde el inicio de la fase, se han remolcado más de 5,200 vehículos mal estacionados y aplicado más de 7,100 sanciones por giros indebidos”, agregó.