¡Sin avisar! Director del SNS visita hospitales pediátricos y materno-infantiles para evaluar servicios

Santo Domingo. El doctor Julio Landrón, director del Servicio Nacional de Salud (SNS), realizó una visita sin previo aviso al Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral y al Materno Infantil Evangelina Rodríguez, con el propósito de constatar el funcionamiento de estos centros y la calidad de los servicios ofrecidos.

Visita al Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral

Como parte de su agenda de supervisión, Landrón recorrió distintas áreas del Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, entre ellas Emergencia, Trauma Shock y Facturación, evaluando directamente los procesos de atención y operatividad del centro.

Durante el recorrido, felicitó a la doctora Mabel Jones, directora del Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral, por brindar un servicio de calidad a la población más vulnerable, la niñez, y por desempeñar una gestión caracterizada por la transparencia y la eficiencia administrativa.

“En este momento vamos a apoyar más a la doctora y a todo su equipo y felicitarlo. Un hospital que pasó de tener una deuda de 235 millones de pesos ha bajado a solo 50 millones, sin dejar de dar los servicios y trabajando a toda capacidad”, valoró el doctor Landrón.

Visita al Hospital Materno Infantil Evangelina Rodríguez

Al continuar su jornada, el director del SNS visitó el Hospital Materno Infantil Evangelina Rodríguez, donde reiteró que estas supervisiones se realizarán sin previo aviso.

“Nosotros vamos a visitar todos los hospitales, no le vamos a avisar a nadie, ni siquiera a los directores. Vamos a hablar con los pacientes, vamos a recorrer todas las áreas para garantizar que los servicios se están ofreciendo de forma oportuna, con calidad y calidez, y que los centros cuenten con las condiciones óptimas en cumplimiento con las normas de salubridad e higienización”, destacó el doctor Landrón al ser abordado por la prensa en ese centro de salud.

En sus declaraciones, resaltó los avances obtenidos en las atenciones brindadas en los centros materno-infantiles de la Red Pública, que se reflejan en la mejora de los indicadores de salud y que, a la vez, se traducen en desarrollo humano.

“Les invito a recoger los testimonios de los pacientes que tenemos aquí. Yo, que vengo de haber rotado a lo interno de lo que es la Maternidad La Altagracia, la de Los Mina y otras maternidades, realmente ver que antes teníamos cuatro y cinco parturientas en una sola cama y ver que en este momento cada parturienta está en su cama con sus niñitos en brazos, con el seguimiento debido, con los tratamientos que ameriten sin costos para ellas, debe llenarnos a todos de satisfacción”, subrayó.

Durante su visita al Hospital Materno Infantil Evangelina Rodríguez, el funcionario conversó con algunos pacientes y exhortó al personal médico a mantener los indicadores de salud. Asimismo, les motivó a continuar ofreciendo servicios con calidez y eficiencia.

Estas visitas no planificadas forman parte de la estrategia de supervisión del SNS, orientada a garantizar que los pacientes reciban una atención digna, humanizada y de calidad en los centros de la Red Pública de Salud.